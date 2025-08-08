ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
大陸長城柴油皮卡車「即將進軍英國市場」！性價比壓過福斯＆五十鈴

圖文／7Car 小七車觀點

來自中國大陸的 Great Wall Motor（簡稱 GWM）即將擴大其在英國市場的產品布局，宣布將於 2025 年 9 月推出全新柴油動力皮卡 GWM Poer 300。這款雙廂設計的四驅皮卡主打高性價比與實用機能，起始售價自 £31,495 起（未含稅），不僅壓過 Volkswagen Amarok、Isuzu D-Max、Maxus T60 Max 等對手，更接近 Ford Ranger 與 KGM Musso 的入門版本，成為英國市面上價格最具競爭力的皮卡之一。

▲中國大陸的 Great Wall Motor（簡稱 GWM）將於 2025 年 9 月推出全新柴油動力皮卡 GWM Poer 300。

Poer 300 採用 2.4 升四缸柴油引擎，具備 181 匹最大馬力與 480 牛頓米的扭力表現，透過七速自排變速箱傳遞動力至四輪。根據 GWM 提供的數據，該車在 WLTP 測試下平均油耗為 32.7 mpg（約 11.6 km/L），雖然並未公布詳細加速成績與極速表現，但官方強調其具備 3.5 噸拖曳能力與 1 噸有效載重，屬於實用導向的中型皮卡定位。

為因應英國地區多變地形與鄉村使用需求，Poer 300 擁有 27 度接近角、25 度離去角與 230mm 最低離地高，並搭載全時四輪驅動系統與後軸電子差速鎖，原廠強調其越野能力「表現出色」，可滿足偏好戶外用途的消費者與中小型企業主需求。

車系將提供三種車型等級，分別為入門款 Lux、中階 Ultra 與高階 Vanta，標配項目包含 12.3 吋中控觸控螢幕、支援無線智慧型手機鏡像、7 吋數位儀表、無線手機充電板、Keyless 免鑰匙系統、18 吋鋁圈與皮革包覆座椅；高階車型則進一步升級為座椅加熱／通風、氣氛燈、360 度環景影像與電動天窗等豪華配備。

GWM 英國區總經理 Toby Marshall 表示：「Poer 300 的推出，展現 GWM UK 對於英國市場的重視，我們相信這款結合實用性、科技配備與親民價格的產品，將能打動英國中小企業與農村用戶的心。」目前該車已於澳洲以 Cannon Ute 名義販售，而 Poer 300 正是針對英國市場量身調整的新版本，預計將於秋季正式開售。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：GreatWall長城GWM皮卡車Poer300汽車新車貨車英國

