Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表！將有155c.c.、新車架儀表升級

▲7代勁戰。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha台灣山葉釋出7代勁戰預告，將在9／4發表上市，將有125c.c.排氣量的Cygnus X、155c.c.排氣量的Cygnus XR，也是勁戰車系首度跨入150c.c.級距。（圖／翻攝自Yamaha）

記者林鼎智／綜合報導

傳聞許久的「7代勁戰」終於要來了！台灣山葉（Yamaha）釋出預告，確定新一代Cygnus X／XR將在9月4日發表，並且會有125c.c.以及155c.c.兩種排氣量選擇，前者可能採Cygnus X車名、後者為Cygnus XR並且稍晚上市，將成為勁戰車系首次跨入150c.c.級距。

此次勁戰睽違5年迎來大改款，網路上也流出許多渲染圖、配備內容，像是將搭載新款LCD大螢幕儀表、前碟盤加大、騎乘坐姿調整與加大車廂空間等，同時7代勁戰也會換上新車架、傳動系統，不過詳細的動力輸出還不確定。

▲7代勁戰預想圖。（圖／翻攝自Facebook／唭哩岸車業）

▲網路上也流出7代勁戰的預想圖，並傳出將換上新車架、傳動系統，並加大碟盤、新款LCD全彩儀表與騎乘姿勢。（圖／翻攝自Facebook／唭哩岸車業）

除了7代勁戰外，還傳出將有其他新車也會相繼推出，像是先前曾送測曝光的CUXiE（報導請點此），很可能成為山葉首款綠牌電動機車。另外，台灣山葉官網日前悄悄下架NMAX，也傳出將導入新一代NMAX Turbo（報導請點此），後者已在印尼上市、並配備YECVT電子CVT變速系統，更多內容有望在8／15公布。

▲NMAX Turbo。（圖／翻攝自Yamaha）

▲NMAX Turbo。（圖／翻攝自Yamaha）

▲在台灣山葉官網下架NMAX後，也讓外界期待導入新一代NMAX Turbo，其YECVT電子CVT變速控制可提供3段變速可調。（圖／翻攝自Yamaha）

Yamaha山葉勁戰155125Cygnus XCygnus XRNMAX TurboCUXiE

