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Yamaha大改款NMAX155日本發表！搭電子控制CVT技術、油耗配備出色

記者林鼎智／綜合報導

在去年於印尼發表後，Yamaha（山葉）日本原廠也宣布新一代NMAX 155 ABS將在3／21上市，大改款NMAX 155不僅外觀明顯變化，同時也搭載「YECVT」電子控制CVT技術，可提供3段變速可調，當地售價459,800日圓，折合新台幣約10.2萬。

▲Yamaha NMAX155日本發表。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha日本發表新一代NMAX 155，搭載YECVT電子控制CVT技術，當地售價459,800日圓，折合新台幣10.2萬。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

新NMAX 155承襲MAX車系家族設計，將方向燈與頭燈組整合，同時車身線條也更銳利，並具有Keyless免鑰匙系統、TFT全彩＋LCD雙層儀表設計，可透過Y-Connect與手機連結。

動力部分也承襲Blue Core 155c.c.水冷引擎，包括鍛造活塞、滾針搖臂、VVA可變氣門系統等，最大馬力為15.36匹／1.4公斤米扭力。

▲Yamaha NMAX155日本發表。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha NMAX155日本發表。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha NMAX155日本發表。（圖／翻攝自Yamaha）

▲動力維持Blue Core水冷155c.c.引擎，並採雙層儀表設計，可與手機連結。

新NMAX 155最大亮點為Yamaha Electric CVT（YECVT）電子控制CVT技術，提供都會通勤的T模式、熱血運動的S模式，並能讓騎士操作手把，提供Y-Shift 3段控制，適合爬坡、超車、甚至是類似下坡檔煞的功能。電控系統上，新NMAX 155也有ABS防煞車鎖死、TCS循跡控制、怠速熄火裝置等，提供消光深灰、黑色及淺藍3款車色，平均油耗達46.4km／L，日本市場年販售目標1,300台。

▲Yamaha NMAX155日本發表。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha NMAX155日本發表。（圖／翻攝自Yamaha）

▲YECVT電子控制CVT技術，提供都會通勤的T模式、熱血運動的S模式，並能讓騎士操作手把，提供Y-Shift 3段控制。

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