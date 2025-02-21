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寶獅「E-3008、E-5008」將出性能版　321匹雙馬達、再添5人座車型

▲影片來源：Peugeot

記者林鼎智／綜合報導

寶獅（Peugeot）近日在「E-Lion DAY」活動中透露，E-3008、E-5008電動休旅將提供性能版本，屆時將採雙馬達全輪驅動、具有321匹最大馬力，同時E-5008的5人座版本也會在今年上半年推出，進一步擴大電動車陣容。

▲Peugeot e-5008。（圖／翻攝自Peugeot）

▲Peugeot e-5008。（圖／翻攝自Peugeot）

▲Peugeot確認E-3008、E-5008將推出雙馬達全驅車型，最大馬力將有321匹。（圖／翻攝自Peugeot，圖為E-5008）

預計性能版E-3008／E-5008很快就會上市，皆採雙馬達全輪驅動設定，其中前軸馬達維213匹、後軸馬達為112匹，不過更多像是靜止加速破百表現、最大續航力則尚未透露。

另外，寶獅也確認E-5008將在今年上旬推出一款新5人座車型，在5人座時就具有994公升後行李廂表現，相較7人座還多了78公升，若將後座折疊傾倒後可使後行李廂空間來到2,310公升。

▲Peugeot e-5008 。（圖／翻攝自Peugeot）

▲原廠也確認E-5008將在今年上旬推出E-5008 5人座版本，將具有994-2,310公升後行李廂空間。

寶獅也指出，去年電動車訂單成長驚人，其中在歐洲市場成長最快，並且已經成為B-Segment小型電動車級距的領先者。另外寶獅也針對電動車提供8年或16萬公里保固、以及壁掛式充電、Free2Move充電通行證，後者將可使用歐洲的充電樁。

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