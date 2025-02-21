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TOYOTA「全新概念休旅」將成真今年量產！售價預估折合新台幣90萬有找

▲TOYOTA預計今年將量產全新概念休旅，命名Land Cruiser FJ。（預想圖／翻攝自《Bestcar》）

▲TOYOTA預計今年將量產全新概念休旅，命名Land Cruiser FJ。（預想圖／翻攝自《Bestcar》）

記者徐煜展／綜合報導

5門版Suzuki Jimny Nomad 2月剛在日本上市，4天就創下驚人5萬張訂單，一度讓原廠緊急停止接單，可見入門越野休旅仍有高度的銷量人氣，而TOYOTA自然也不會放過吸金的大好良機，已在原廠計劃中的概念越野休旅將在今年量產，其定位比Land Cruiser 250更便宜、更入門！

▲TOYOTA預計今年將量產全新概念休旅，命名Land Cruiser FJ。（預想圖／翻攝自《Bestcar》）

▲TOYOTA早前就釋出越野休旅預告剪影。（圖／翻攝自TOYOTA）

台灣今年第2季預計導入TOYOTA Land Cruiser 250越野休旅，售價預估至少200萬以上，不過日本今年將迎來比Land Cruiser 250更入門的全新作品，售價折合新台幣約落在85萬左右，直指對手Suzuki Jimny Nomad而來，新車將會以Land Cruiser FJ命名。

▲TOYOTA預計今年將量產全新概念休旅，命名Land Cruiser FJ。（預想圖／翻攝自《Bestcar》）

▲全新越野休旅外型將取自早前發表的Compact Cruiser EV概念車。

事實上，TOYOTA很早就預告這款越野小休旅存在，並註冊了Land Cruiser FJ商標為量產作準備，新車預估尺碼落在4,500x1,830x1,850mm、軸距2,750mm，與Corolla Cross接近，平台可能採用非乘載式結構，並非Land Cruiser 250的TNGA結構。

Land Cruiser FJ外型設計可追朔至Compact Cruiser EV，而這款量產越野小休旅將採用燃油動力來降低成本，日本推測會搭載來自Land Cruiser 250的2.7升引擎，而泰國市場上也流出500D內部開發代號，讓全球車給這位尚未問世的全新越野入門休旅留了更多想像空間。

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關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUV跨界休旅SuzukiJimnyLand Cruiser

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