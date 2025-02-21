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三菱「Outlander新越野版」較勁RAV4、CR-V！折合新台幣約98萬

▲越野型休旅超夯，北美亮相新年式Outlander Trail Edition。（圖／翻攝自《Motor 1》）

▲越野型休旅超夯，北美亮相新年式Outlander Trail Edition。（圖／翻攝自《Motor 1》）

記者徐煜展／綜合報導

北美市場即將推出新年式三菱Outlander Trail Edition，近來實車已悄悄先亮相曝光，新Outlander Trail Edition導入小改款亮點的Yamaha音響，升級多媒體系統等，要與同樣有越野版的RAV4、CR-V來拚人氣！

▲越野型休旅超夯，北美亮相新年式Outlander Trail Edition。（圖／翻攝自《Motor 1》）

▲Outlander Trail Edition擁有粗獷的野味套件。

TOYOTA RAV4有Adventure、CR-V也即將在今年小改款釋出TrailSport，這2款熱門休旅都具有越野版選項，當然三菱Outlander也有自己的招牌Trail Edition，即將上市的新年式Outlander Trail Edition，近來已出現在加州的一場媒體預覽活動中，售價預估落在3萬美金，折合新台幣約98萬。

越野造型的空力套件當然少不了，全車賦予張力十足的升級套件，讓Outlander Trail Edition展示十足的越野氣息，同時並在車頂、後視鏡、前後下擾流等，施以提升質感的黑色烤漆，加上18吋黑色鋁圈、越野專用輪胎，讓Outlander Trail Edition比起標準款擁有更帥的顏值。

▲越野型休旅超夯，北美亮相新年式Outlander Trail Edition。（圖／翻攝自《Motor 1》）

▲動力並未調整，維持2.4升自然進氣。

新年式Outlander Trail Edition也導入小改款與Yamaha合作的高級音響，內裝升級12.3吋螢幕結合12.3吋數位儀錶，動力越野款則採用2.4升自然進氣引擎，搭配CVT變速箱，擁有181匹馬力。

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關鍵字：三菱小改款SUVMPV跨界Xpander CrossMitsubishi休旅車Outlander

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