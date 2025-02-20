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「Mazda 5款新車」註冊曝光！CX-5、馬3將有電動版　還有全新跑旅

▲Mazda一口氣註冊5款新車，且預計都是採用新能源動力！（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda一口氣註冊5款新車，且預計都是採用新能源動力！（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

有了大陸長安馬自達協助開發，Mazda積極推動新能源動力，近日在日本市場一口氣註冊多達5款全新車名，包含Mazda 2e、Mazda 3e、CX-5e等車型，看來Mazda 3、CX-5等車款都有望出現電動版，並進軍日本、歐洲等各大市場！

▲Mazda一口氣註冊5款新車，且預計都是採用新能源動力！（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda 6e就是EZ-6電動房車，而CX-6e預計是來自Arata創概念休旅。

Mazda曝光Mazda 2e、Mazda 3e、Mazda 6e、CX-5e、CX-6e等5款新車，其中Mazda 6e相信就是大陸日前發表的EZ-6電動房車，近來已在歐洲市場以Mazda 6e知名販售，而CX-6e則預計是來自全新Arata創概念休旅，預計會在今年問世，是1款全新的電動跑旅。

▲Mazda一口氣註冊5款新車，且預計都是採用新能源動力！（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda下一代CX-5預計今年問世，而CX-5e可能視為CX-5電動版。

Mazda 6e、CX-6e技術來自大陸長安馬自達，而如今再曝光CX-5e、Mazda 2e、Mazda 3e等3款新車，這3款新車目前都適逢大改款週期，尤其新一代CX-5已在海外積極測試，預計今年就會發表，油車將帶來全新油電動力，而CX-5e有望進攻電動休旅市場。

最新在歐洲市場上市的Mazda 6e，提供2款電池容量選擇，最大馬力為255匹，續航力自483-555公里，鎖定特斯拉Model 3而來，未來CX-6e則會針對特斯拉Model Y。

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