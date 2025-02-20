ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「油電HONDA HR-V」售價恐近百萬！最快上半季見　油電CR-V隨後來

▲台灣本田送測油電HONDA HR-V曝光，為今年上市作準備。（圖／翻攝自環境部）

▲台灣本田送測油電HONDA HR-V曝光，為今年上市作準備。（圖／翻攝自環境部）

記者徐煜展／綜合報導

作為台灣本田HONDA今年重頭戲之一，當然非小改款HONDA HR-V莫屬，且還會導入油電成為台灣本田第1款油電休旅，近來小改款HR-V已悄悄出現在環境部送測，從汽油售價推測，油電HR-V售價至少會從90萬起跳，甚至逼近百萬！

▲正在測試的改款新HONDA HR-V，導入e:HEV油電機會相當高！（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA HR-V汽油款83.9～89.9萬起，油電款推測從90萬起跳，高規車型甚至恐近百萬。

小改款HONDA HR-V準備登場，對手直指TOYOTA Corolla Cross而來，送測的HR-V變速箱有A1、CVT兩種形式，很明顯為汽油與油電版本，售價上，先從Fit來看，汽油Fit 75.9萬、油電款82.9萬，中間有7萬價差，而HR-V汽油在售2款車型，分別有83.9、89.9萬，合理推測油電HR-V至少會從90萬起跳。

▲正在測試的改款新HONDA HR-V，導入e:HEV油電機會相當高！（圖／翻攝自HONDA）

▲油電HR-V當先發，未來有望再迎來油電CR-V！

HR-V這具1.5升e:HEV油電在海外相當受歡迎，引擎本體提供106匹馬力、13公斤米輸出，電動馬達供給131匹馬力、25.8公斤米，在喜美、Fit先前體驗，大多路況能以電力行駛，其油耗表現比起過去的燃油車表現更出色。

改款HONDA HR-V針對外型微幅修飾，內裝改搭換上新的8吋多媒體螢幕，升級無線Apple CarPlay與Android Auto，而泰國更有帥氣的RS運動款車型，目前台灣導入規格尚未明朗，不過HR-V導入全新油電讓戰力升級，就能與油電Corolla Cross神車休旅來一較高下！且隨著HR-V油電問世，油電CR-V到來也是指日可待！

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：HONDAHR-VCR-VWR-VSUV休旅車跨界入門小休旅e:NS1電動車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

惡霸撒嬌不願離開姐身旁　被她摸後瘋狂伸手示意不要停XD

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

Volvo「全新旗艦電動房車」預計3月見2025-02-20

MG「全新入門電動休旅」大陸送測曝光2025-02-20

特斯拉Cybertruck獲NHTSA撞測5星2025-02-20

「Mazda 5款新車」註冊曝光2025-02-20

KIA新PV5電動麵包車量產樣貌曝2025-02-20

Nissan「油電7人座MPV」走出日本2025-02-20

台灣「油電HONDA HR-V」售價恐近百萬2025-02-20

福斯「新一代正7人座休旅」亮相2025-02-19

Nissan美規X-trail傳減產改日本進口2025-02-19

Volvo XC60二度小改款亮相2025-02-19

熱門文章

福斯「新一代正7人座休旅」亮相2025-02-19

Nissan美規X-trail傳減產改日本進口2025-02-19

「Mazda 5款新車」註冊曝光2025-02-20

台灣「油電HONDA HR-V」售價恐近百萬2025-02-20

改款新「TOYOTA神車休旅」日本今年見2025-02-19

Vespa全新Sprint Tech 150上市2025-02-19

Nissan「油電7人座MPV」走出日本2025-02-20

光陽最新旗艦電車MiG 9馬力曝光2025-02-18

MG「全新入門電動休旅」大陸送測曝光2025-02-20

KIA新PV5電動麵包車量產樣貌曝2025-02-20

相關新聞

福斯「正7人座休旅」亮相！搭第5代EA888引擎、272匹大空間

福斯「正7人座休旅」亮相！搭第5代EA888引擎、272匹大空間

Nissan「美規X-trail」傳減產改日本進口　匯差太香、成本可降20%

Nissan「美規X-trail」傳減產改日本進口　匯差太香、成本可降20%

Volvo XC60二度小改款亮相！升級11.2吋大螢幕、台灣今年中旬導入

Volvo XC60二度小改款亮相！升級11.2吋大螢幕、台灣今年中旬導入

特斯拉Model 3寶座不保了「銷量輸小米SU7」！全新休旅YU7今年增戰力

特斯拉Model 3寶座不保了「銷量輸小米SU7」！全新休旅YU7今年增戰力

國1休旅車遭撞2男拋飛慘死！警還原過程　追貨車司機肇責

國1休旅車遭撞2男拋飛慘死！警還原過程　追貨車司機肇責

讀者迴響

熱門文章

福斯「正7人座休旅」亮相！搭第5代EA888引擎、272匹大空間

福斯「正7人座休旅」亮相！搭第5代EA888引擎、272匹大空間

Nissan「美規X-trail」傳減產改日本進口　匯差太香、成本可降20%

Nissan「美規X-trail」傳減產改日本進口　匯差太香、成本可降20%

「Mazda 5款新車」註冊曝光！CX-5、馬3將有電動版　還有全新跑旅

「Mazda 5款新車」註冊曝光！CX-5、馬3將有電動版　還有全新跑旅

台灣「油電HONDA HR-V」售價恐近百萬！最快上半季見　油電CR-V隨後來

台灣「油電HONDA HR-V」售價恐近百萬！最快上半季見　油電CR-V隨後來

改款新「TOYOTA神車休旅」日本今年見！外型、內裝、動力升級

改款新「TOYOTA神車休旅」日本今年見！外型、內裝、動力升級

20.9萬！Vespa全新Sprint Tech 150上市　升級5吋儀表、導航更科技

20.9萬！Vespa全新Sprint Tech 150上市　升級5吋儀表、導航更科技

Nissan「油電7人座MPV」走出日本進軍東南亞！台灣今年2款新車再等等

Nissan「油電7人座MPV」走出日本進軍東南亞！台灣今年2款新車再等等

光陽「最新旗艦電車MiG 9」馬力數值曝光！即將量產有望3／10發表

光陽「最新旗艦電車MiG 9」馬力數值曝光！即將量產有望3／10發表

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366