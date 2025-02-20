台灣「油電HONDA HR-V」售價恐近百萬！最快上半季見　油電CR-V隨後來

▲台灣本田送測油電HONDA HR-V曝光，為今年上市作準備。（圖／翻攝自環境部）

記者徐煜展／綜合報導

作為台灣本田HONDA今年重頭戲之一，當然非小改款HONDA HR-V莫屬，且還會導入油電成為台灣本田第1款油電休旅，近來小改款HR-V已悄悄出現在環境部送測，從汽油售價推測，油電HR-V售價至少會從90萬起跳，甚至逼近百萬！

▲HONDA HR-V汽油款83.9～89.9萬起，油電款推測從90萬起跳，高規車型甚至恐近百萬。

小改款HONDA HR-V準備登場，對手直指TOYOTA Corolla Cross而來，送測的HR-V變速箱有A1、CVT兩種形式，很明顯為汽油與油電版本，售價上，先從Fit來看，汽油Fit 75.9萬、油電款82.9萬，中間有7萬價差，而HR-V汽油在售2款車型，分別有83.9、89.9萬，合理推測油電HR-V至少會從90萬起跳。

▲油電HR-V當先發，未來有望再迎來油電CR-V！

HR-V這具1.5升e:HEV油電在海外相當受歡迎，引擎本體提供106匹馬力、13公斤米輸出，電動馬達供給131匹馬力、25.8公斤米，在喜美、Fit先前體驗，大多路況能以電力行駛，其油耗表現比起過去的燃油車表現更出色。

改款HONDA HR-V針對外型微幅修飾，內裝改搭換上新的8吋多媒體螢幕，升級無線Apple CarPlay與Android Auto，而泰國更有帥氣的RS運動款車型，目前台灣導入規格尚未明朗，不過HR-V導入全新油電讓戰力升級，就能與油電Corolla Cross神車休旅來一較高下！且隨著HR-V油電問世，油電CR-V到來也是指日可待！