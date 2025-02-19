特斯拉Model 3寶座不保了「銷量輸小米SU7」！全新休旅YU7今年增戰力

▲小米SU7自去年4月開始交車後，超越同期的特斯拉Model 3。（圖／翻攝自小米）

記者徐煜展／綜合報導

小米SU7成為大陸電動車市場的大黑馬，自去年4月上市開始交車後，直到今年1月已累積來到16.2萬銷量，對比同樣去年4月到今年1月特斯拉Model 3的15.2萬輛，小米SU7的好成績已逐漸威脅到同級的特斯拉Model 3！

事實上，小米SU7自去年4月首度交付就達到7,058輛，而當時特斯拉Model 3為5,065輛，而在今年1月SU7銷量更是來到22,987輛，特斯拉Model 3則為8,009輛，雖然特斯拉Model 3恐因改款產能受到影響，但從去年4月到今年1月小米SU7表現，總共繳出16.2萬掛牌數，確實成為大陸電動車熱門名單之一。

▲小米今年將有SU7 Ultra性能版、YU7電動休旅計劃。

小米SU7今年更有全新性能版計劃，目前已陸續進駐大陸展間，開價81.49萬人民幣，折合新台幣366萬，屆時特斯拉Model 3 Performance肯定壓力不小。

除了小米SU7鎖定特斯拉Model 3電動房車級距，接下來小米今年還準備全新的YU7電動休旅搶市，其對手也是鎖定特斯拉Model Y而來，YU7可望還有7人座版本，提前備戰Model Y即將問世的長軸7人座版。