比亞迪超車特斯拉「銷量狂贏4倍」！西班牙電動車市場大洗牌

▲比亞迪今年1月在西班牙的銷量狂勝特斯拉4倍多，較去年同期成長734％。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

西班牙電動車市場排名洗牌，中國電動車比亞迪（BYD）自去年10月銷量首次超越特斯拉（Tesla）後，今年1月在西班牙熱賣1192輛，是特斯拉同期銷量268輛的4倍多。

西國媒體ABC日報引用彭博（Bloomberg News）數據，特斯拉領先西班牙電動車市場的趨勢不再，來勢洶洶的競爭對手中國品牌比亞迪，1月在西班牙、葡萄牙、英國、愛爾蘭等歐洲國家的銷售量都超越了特斯拉。 西班牙市場見證了比亞迪的快速崛起，比亞迪1月銷售量比去年同期成長734%，另一方面，特斯拉的表現則比去年同期下降76%，甚至被擠出西班牙10大暢銷電動車品牌排行榜。

特斯拉的銷量不只在西班牙大幅減少，根據西班牙電視台第6台（La Sexta），自從特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）支持並加入美國總統川普核心決策陣容後，歐洲消費者紛紛以實際行動反制他支持極右派的政治立場。 相對於1月歐洲電動車整體市場成長超過50%，特斯拉卻暴跌了59%。特斯拉的銷售量除了在西班牙市場大幅下滑外，在主要市場德國和法國的降幅分別高達60%和63%，在比利時、瑞典、丹麥、挪威的也分別下降了45%、44%、41%、38%。

西班牙ABC日報分析西班牙電動車市場銷售趨勢變化，指出中國車廠比亞迪吸引西班牙消費者的關鍵因素在於產品多樣化和更實惠的價格，而且市場區隔明確，針對不同客群推出相應車款。 比亞迪在歐洲持續擴張經銷與服務中心網絡，也提高了消費者對品牌的信任度。

此外，面對電動車市場加劇，特斯拉過度依賴單一車型，但其他車廠已擁有多元的產品組合和多款車型，總銷量加起來超過特斯拉單一車型銷量，得以穩定市場佔有率，也是特斯拉面臨的眾多挑戰之一。