MG「9款新車」澳洲車展預告！休旅、轎跑、7人座、電動車通通有

▲MG卯足勁將在澳洲車展帶來9款新車！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

2025年MG在澳洲市場也沒閒著，在即將開幕的4月澳洲墨爾本車展，原廠預告會場將帶來9款以上的新車，包含新一代MG HS、MG7、ES5電動休旅預計都會入列，且可望還有全新矚目的7人座作品！

▲MG日前就預告要在澳洲推出7人座休旅，新車預計是來自集團的榮威RX9。

在尚未問世的MG 7人座休旅讓不少人期待，原廠日前就表示，將在澳洲帶來7人座作品，有望就在今年4月的澳洲車展登場，這輛全新7人座休旅，可能會以MG QS作為命名，其規格來自上汽集團榮威的RX9雙生車，將會採用新世代的1.5升PHEV油電。

▲MG ES5已在歐洲進行測試，將在今年進軍澳洲市場。

而在新能源電動車上當然也沒少，定位與MG4接近的ES5電動休旅，也預期會出現在澳洲車展，且上汽集團與阿里巴巴合作的智己汽車，預計會導入LS6電動休旅與L6電動房車，屆時換上MG Logo換牌方式進軍澳洲市場。

▲新一代HS、MG7也將出席澳洲車展。

4月的澳洲車展MG攤位肯定熱鬧，除了上述多款新車，包含新一代HS、MG7轎跑也都會一同現身澳洲車展湊熱鬧，至於在台灣市場規劃上，原廠去年已表示，今年並不會有新一代HS規劃，而剛通過自製率的台灣MG，今年導入新車的機率也不高！