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HONDA「豪華入門休旅HR-V」鎖定LEUXS！北美售價公布今年上市

▲Acura ADX北美售價公開，預計春季上市。（圖／翻攝自Acura）

▲Acura ADX北美售價公開，預計春季上市。（圖／翻攝自Acura）

記者徐煜展／綜合報導

來自美規的HR-V平台打造，本田旗下高端品牌Acura推出ADX豪華休旅準備上市，近來已在北美公開售價，將在今年春季上市，要以全新的入門休旅挑戰LEXUS大軍！

▲Acura ADX北美售價公開，預計春季上市。（圖／翻攝自Acura）

▲動力全車系採1.5升渦輪。

Acura ADX以11代Civic平台打造，美規稱HR-V，歐日規則稱為ZR-V，尺碼與LEXUS NX接近，擁有4,719 x 1,841 x 1,621長寬高、軸距2,654 mm，其鎖定市場的熱門跨界休旅，可向LEXUS UX、BMX X1等級距進攻。

在北美公開的售價來看，Acura ADX開價3萬5～4萬4美金，折合新台幣114～144萬，入門就配有18吋鋁圈，而高規車型則有19吋，動力採用1.5升渦輪，搭配CVT變速箱，能繳出200匹馬力、26.5公斤米扭力。

▲Acura ADX北美售價公開，預計春季上市。（圖／翻攝自Acura）

▲Acura ADX北美售價公開，預計春季上市。（圖／翻攝自Acura）

▲內裝配置相當誠意，入門休旅也能擁有精緻質感。

車內配置相當精緻、討喜，特別採用質感出眾的白內裝呈現，採真皮、麂皮混搭的座椅，具有9吋多媒體螢幕結合10.2吋數位儀錶，並有電動調整、通風、加熱等功能，此外全景天窗、B&O音響都是Acura ADX加分配備。

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關鍵字：AcuraPerformance EVZDXRSX休旅車ADX

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