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「全新TOYOTA RAV4」開賣更帥、更霸氣！改裝套件售價折合新台幣90萬

▲TOYOTA全新改裝RAV4越野版日本開放訂購。（圖／翻攝自KUHL）

▲TOYOTA全新改裝RAV4越野版日本開放訂購。（圖／翻攝自KUHL）

記者徐煜展／綜合報導

5代RAV4還能更帥、更搶眼！日本知名改裝廠《KUHL》近來再出手，釋出全新的RAV4專屬VRAVRA Mars II改裝套件，讓5代RAV4顏值再飆升，把復古、科技未來感巧妙的融合一體！

▲TOYOTA全新改裝RAV4越野版日本開放訂購。（圖／翻攝自KUHL）

▲TOYOTA全新改裝RAV4越野版日本開放訂購。（圖／翻攝自KUHL）

▲第1代改裝版曾獲得日本東京車展改裝休旅冠軍，近來再釋出第2代版本。

日本《KUHL》巧手這次推出RAV4的第2代VRAVRA Mars II改裝套件，其最早第1代版本當時於2023年東京車展問世，立即吸引不少車迷圍觀，並奪下當年最佳改裝休旅殊榮，如今原廠更推出第2代，總共擁有12套組，售價約36.6萬日圓，若以加上整車售價，以汽油款為例，售價429 萬日元，折合新台幣90萬。

▲TOYOTA全新改裝RAV4越野版日本開放訂購。（圖／翻攝自KUHL）

▲TOYOTA全新改裝RAV4越野版日本開放訂購。（圖／翻攝自KUHL）

▲TOYOTA全新改裝RAV4越野版日本開放訂購。（圖／翻攝自KUHL）

▲外觀、懸吊升級改裝，擁有更強的地形適應力。

全新12套件組包含前後保桿、側裙、甚至連車頂都不放過，銳利的六邊形水箱護罩，加上立體感十足的線條，給人相當強烈的攻擊性，塑造出充滿未來的軍風裝甲車風格。

除了外觀大幅改裝外，店家連懸吊也精心調校帶來更強的越野能力，懸吊高度特別加高，並加上越野專用的全地形輪胎，讓這輛裝甲RAV4能輕鬆上山下海。

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關鍵字：TOYOTARAV4CorollaAltis休旅車跨界SUV

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