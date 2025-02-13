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「Peugeot 2008休旅」升級油電試駕！誠意降價15萬　省油省稅新選擇

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

今年寶嘉聯合可是卯足勁帶來不少焦點，新年式Peugeot 2008、408作為今年新車首發，全面升級的1.2升渦輪油電系統，為台灣消費者帶來兼具性能、省油、省稅的全新體驗，這套P2油電新系統，也為接下來即將引進的愛快羅密歐Alfa Romeo、Jeep、Ram等集團共享技術開始鋪梗！

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲新年式2008、408以P2油電取代過去的純燃油的1.2升渦輪。

新年式Peugeot 2008售價117.9、122.9萬，408開價119.9、132.9、137.9萬，這2款車型相較舊款分別有15與24萬最大降幅，其名為P2的全新油電更是新年式焦點，搭載第三代1.2升PureTech缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，結合48V電動馬達，綜效輸出達136匹馬力、23.5公斤米扭力，電動馬達可提供額外的21匹馬力、5.2公斤米扭力，瞬間最大輸出更可達28匹馬力、5.6公斤米扭力。

說到油電領域的佼佼者自然非TOYOTA莫屬，而Peugeot帶來全新P2油電，其平均油耗更來到21.5km/L與TOYOTA主流車款已是伯仲之間，且還具有純電行駛能力、降低引擎負載，其1.2升每年8,640元稅金更是能讓車主省下不少荷包。

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲P2系統具備純電行駛、動能回收模式，當鬆開油門時，能從儀錶得知車輛進行電量回充。

全新P2技術不像TOYOTA常見的高電壓、多馬達的電氣化技術，電機系統整合變速箱前端，省去複雜的技術架構，讓P2動力除了擁有成本優勢，並能達到更好輕量化與空間規劃優勢，而這套系統也具備動能回收模式，利用動能回收技術，來持續補充電力，減少燃油消耗。

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲每趟旅程結束，熄火車輛，儀錶會顯示旅程使用多少電量比例。

引擎、電力、e-DCS6濕式雙離合器6速自手排變速完美契合，提供即時的加速輸出，當需要額外動力時，電動馬達可即時介入，帶來平順且強勁的加速表現，輕快、流暢的加速感比過去的純燃油1.2升渦輪更帶勁。

駕駛可以根據不同的路況和需求，在 ECO節能模式、NORMAL 模式和 SPORT 運動模式之間切換，而在鬆開油門時，在下坡、高速道路行駛，電能回充模式下，類似電動車one pedal單踏板模式也相當有趣，不過開習慣油車的消費者，必須適應P2的動能回收模式下明顯的減速感。

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲有了電力系統輔助，駕馭感受比過去油車更暢快，也多了更多激情。

踩下油門，新2008就帶來截然不同於燃油車反應，歸功於 48V 電動馬達輔助，低速起步更輕快時、幾乎無頓挫感。尤其是在低速跟車或起步爬坡，輕輕點下油門，車輛就能迅速且順暢地前進，在電力、聰慧變速箱配合下，更無傳統渦輪引擎遲滯感。

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲會放電的2008休旅，操控樂趣更勝過去燃油車。

在油耗節能、性能取得相當好的平衡，法系車獨特的駕馭樂趣當然也沒少，方向盤回饋感清晰，指向性準確，在連續彎道都能讓駕駛取得絕佳的默契。車身側傾抑制得宜，四輪保持充足的抓地力，整體操控感受比同級日系競品更加紮實、有樂趣。

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲外型與油車相比差異不大，車尾多了象徵性的Hybrid銘牌。

外觀、內裝相較油車改變不大，仍具有新生代獅王家族象徵，盾牌的獅王廠徽相當有氣勢，視覺辨識度極高的獠牙日行燈搭配點陣式水箱護罩，加上略為外擴的輪拱，再賦予市場流行的跨界元素，不論是2008或480，都是級距中的顏值翹楚。

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲配備豐富實用，安全配備更是給好給滿。

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲試駕GT車型，具有帥氣的縫線與Alcantara麂皮座椅。

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲新年式2008、408全面改搭1.2升油電系統，且誠意降價15、24萬。（圖／記者徐煜展攝）

▲10吋多媒體螢幕支援環景功能，為車輛安全帶來更多把關。

車艙仍是科技感十足、配備豐富又實用，以10吋多媒體螢幕結合10吋數位儀錶，並還有特色的3D Quartz立體投影技術，在肉眼辨識下達到立體效果，拉滿視覺的前衛科技感，全車系標配了雙區恆溫空調、後座出風口、無線手機Apple Carplay/Android Auto連結、Keyless免鑰匙、L2等級的輔助駕駛科技，再加上全景天窗，配備相當完善。

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關鍵字：PEUGEOT408休旅車轎車電動車小排氣渦輪3008CitroenC42008

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