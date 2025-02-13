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88.8萬起！新年式「Mazda 3、CX-30休旅」開賣　王牌投手徐若熙加持

▲新年式Mazda 3、CX-30休旅上架。（圖／翻攝自Mazda）

▲新年式Mazda 3、CX-30休旅上架。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Mazda於2月13日推出新年式Mazda 3、CX-30休旅，更再度與台灣體育界合作，找來台灣味全龍王牌火球投手徐若熙站台，新年式Mazda 3售價88.8萬起、CX-30 89.8萬起！

▲新年式Mazda 3、CX-30休旅上架。（圖／翻攝自Mazda）

▲新年式Mazda 3、CX-30休旅上架。（圖／翻攝自Mazda）

▲新年式主打入門款，配有過去高階才有的加分好配備。

這次新年式重點放在全新增的Ace Edition車型，4門房車、5門掀背Mazda 3、CX-30休旅都能選。

Ace Edition車型配有 18吋鋁合金輪圈，直接標配高階車款才有的 LED主動式轉向頭燈。車艙以皮質座椅搭配霧銀質感環艙內飾，包含USB Type-C高效率充電裝置及車載系統Apple CarPla 與 Android Aut，實現更為直觀的操駕體驗。

在CX-60 Ace Edition上車型更標配80 萬級距內罕見的原廠電動尾門，CX-30 Ace Edition車室提供優雅內斂的蔚海藍雙色內裝，輔以皮質座椅呈現精心雕琢的車室氛圍，內外映襯演繹匠心獨具的高雅個性風格，同時搭配 Smart Keyless 免鑰匙啟閉系統。

▲新年式Mazda 3、CX-30休旅上架。（圖／翻攝自Mazda）

▲動力維持不變，採2.0升自然進氣。

動力均維持2.0升自然進氣引擎，搭配6速手自排變速箱，繳出165匹馬力，搭載 i-ACTIVSENSE安全守護，結合360度環景輔助系統、智慧倒車煞車輔助系統 (SBS-R)、智慧後車盲區煞車輔助系統 (SBS-RC)、後方橫向車流警示功能 (RCTA)、駕駛疲勞警示系統 (DAA)與前/後四眼式輔助雷達，為車主提供全方位的安心駕馭體驗。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界Mazda 3

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