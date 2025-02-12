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「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身！最快上半季發表挑戰6代RAV4

▲繼北美市場後，歐洲也首度直擊到大改款CX-5！（圖／翻攝自《Creative Trend》）

▲繼北美市場後，歐洲也首度直擊到大改款CX-5！（圖／翻攝自《Creative Trend》）

記者徐煜展／綜合報導

Mazda新一代CX-5似乎已經等不及要與全球車迷見面了！繼北美市場後，此次CX-5跑到歐洲德國做測試，看來北美、歐洲市場都有望在上半季一同迎接大改款CX-5到來！今年中型休旅市場可是相當熱鬧，接下來也有6代TOYOTA RAV4、小改款HONDA CR-V將登場，再加上大改款CX-5，讓中型休旅市場已經散發出濃濃的火藥味。

▲繼北美市場後，歐洲也首度直擊到大改款CX-5！（圖／翻攝自《Creative Trend》）

▲CX-5將首度採用最新廠徽Logo。（預想圖／翻攝自X社群@kolesa）

作為Mazda 2025年最重要的王牌武器，新一代CX-5陸續在北美、歐洲等地積極作測試，其實也正在暗示離發表好日子不遠，在德國最新被捕捉到的新一代CX-5，換上全新家族化特徵後，展現不輸CX-60、CX-90等豪華休旅的質感與氣勢。

事實上，下一代CX-5有不少關鍵重點，許久未改款的CX-5，將帶來品牌最新的油電動力，且還將是首度用上Mazda家族最新廠徽車款，讓下一代CX-5成為品牌新生代的代表作。

▲繼北美市場後，歐洲也首度直擊到大改款CX-5！（圖／翻攝自《Creative Trend》）

▲新一代CX-5海外最快上半季發表。

從德國測試照CX-5來看，五邊形水箱護罩與CX-60相似，而炯炯有神的LED頭燈組，搭配搶眼的燈條看起來頗像Range Rover常用的設計，讓人相當期待接下來CX-5的廬山真面目。

下一代CX-5除了有最新油電加持來與RAV4、CR-V競爭外，尺碼空間也將放大，讓CX-5擁有更討喜的乘坐空間，油電加上放大的車室空間，相信再度於中型修市場掀起不少波瀾。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電

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