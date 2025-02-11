70萬有找「國產中型房車」沒了！三菱Lancer下架　全新小休旅補價格帶

▲三菱Grand Lancer官網下架停售！70萬有找中型房車買不到了。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

自去年開始出清的三菱國產Grand Lancer中型房車，如今已銷售完畢、官網正式下架，騰出的價格帶以及生產線，預計會由今年登場的Xforce全新小休旅來補上！

▲國產中型房車只剩TOYOTA、Nissan買得到，不過兩者都突破70萬。

直至今年農曆春節前，國產Grand Lancer僅剩下67.2萬的高規車型在出清，如今2月已正式完售，未來想要買划算的日系國產中型房車，僅剩TOYOTA Altis與Nissan Sentra，這2款車型售價分別是72.5萬起、78.5萬起。

▲全新Xforce預計今年上陣。

今年正式送走經典的Grand Lancer，不過即將有位重量級新人來補位，全新的Xforce最快上半季上場，以售價定位來說，對手鎖定TOYOTA Yaris Cross、MG ZS而來，預估落在70～80萬左右，其價格帶與產線也都能補上Grand Lancer空缺。

全新Xforce尺碼4,390x1,810x1,660mm、軸距為2,620mm，適合不少年輕首購族，市場定位在台灣有不少強勢對手，包含TOYOTA Yaris Cross、HONDA HR-V、MG ZS、Nissan Kicks都在射程範圍。動力採用級距常見的1.5升自然進氣。