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「Suzuki經典小跑車」傳復活回歸！TOYOTA、大發三方合作開發

▲停產27年的Suzuki Cappuccino傳將重出江湖！（預想圖／《日媒最新自動車情報》）

▲停產27年的Suzuki Cappuccino傳將重出江湖！（預想圖／《日媒最新自動車情報》）

記者徐煜展／綜合報導

曾在1991～1998年僅紅遍日本的Suzuki當家Cappuccino雙門小跑車，近日傳出有望藉由TOYOTA、Daihatsu大發、Suzuki三方聯手復活回歸，並採用1.3升小排氣渦輪，讓Cappuccino成為品牌入門的雙門車新選擇！

▲新年式TOYOTA GR86開賣！新增Brembo車型。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

▲日系雙門小跑車近幾年獲得不錯的迴響，又以TOYOTA GR86、Mazda MX-5最受市場歡迎。

Suzuki並未放棄雙門小跑車夢想，曾在2021年時就推出過令人驚豔的Misano Concept概念車，加上日本官方也曾表達過Cappuccino對於品牌的經典重要性，而如今隨著TOYOTA GR86、Mazda MX-5等日系小跑車熱賣，似乎也讓Cappuccino燃起更多復活的可能性。

▲停產27年的Suzuki Cappuccino傳將重出江湖！（預想圖／《日媒最新自動車情報》）

▲Suzuki Cappuccino外型將來自Misano Concept概念車。

事實上，Suzuki本就與TOYOTA有緊密的合作關係，藉由合作控制成本優勢，將復活的Cappuccino日本消息指出，將採用TOYOTA開發的1.3升渦輪引擎，外型將取自Misano Concept概念車，尺碼預計落在4米車長左右。

Suzuki Cappuccino當時可算是生錯年代，縱置渦輪引擎搭配小巧車身也堪稱當年經典車款，而從2025年開始，日系跑車也有不少新秀準備登場，TOYOTA方面就準備GR Celica即將問世，甚至不排除還有MR2也會一同攜手回歸。

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