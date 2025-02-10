「TOYOTA入門小車」比Yaris更便宜！1.2升動力印尼售價折合新台幣35萬

▲印尼TOYOTA Agya定位比Yaris更入門，吸引不少當地年輕首購族。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

來自亞太規常用的DNGA平台，在東南亞熱銷的TOYOTA Agya一直以來是品牌主力車型之一，在印尼上市的新TOYOTA Agya，採1.2升自然進氣引擎，當地售價折合新台幣更是僅要35萬！

▲TOYOTA Agya入門但不陽春，甚至還有Agya GR Sport可選。

來到最新一代的TOYOTA Agya，最早於2023年問世，從去年底開始陸續進軍東南亞等各地市場，別看TOYOTA Agya小規小又入門，在印尼當地原廠還特地為它推出超帥的Agya GR Sport，售價2 億 3,750 萬印尼盾，折合新台幣47.5萬。

尺碼僅有3,760x1,655x1,502mm、軸距2,525mm，定位在Yaris之下，入門款印尼售價1億5,970萬印尼盾，折合新台幣約35萬，在馬來西亞等其他市場，另有Daihatsu Ayla、Perodua Axia D74A這兩位雙生兄弟車。

▲動力採用1.2升自然進氣。

動力與日本神車休旅Raize共享，新一代TOYOTA Agya捨棄過去的1.0升自然進氣，改搭1.2升自然進氣，搭配CVT變速箱，可繳出86匹馬力、11.4公斤米扭力，而Agya GR Sport還擁有專屬的運動化底盤調校。