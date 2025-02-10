ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA入門小車」比Yaris更便宜！1.2升動力印尼售價折合新台幣35萬

▲印尼TOYOTA Agya定位比Yaris更入門，吸引不少當地年輕首購族。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲印尼TOYOTA Agya定位比Yaris更入門，吸引不少當地年輕首購族。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

來自亞太規常用的DNGA平台，在東南亞熱銷的TOYOTA Agya一直以來是品牌主力車型之一，在印尼上市的新TOYOTA Agya，採1.2升自然進氣引擎，當地售價折合新台幣更是僅要35萬！

▲印尼TOYOTA Agya定位比Yaris更入門，吸引不少當地年輕首購族。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲印尼TOYOTA Agya定位比Yaris更入門，吸引不少當地年輕首購族。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Agya入門但不陽春，甚至還有Agya GR Sport可選。

來到最新一代的TOYOTA Agya，最早於2023年問世，從去年底開始陸續進軍東南亞等各地市場，別看TOYOTA Agya小規小又入門，在印尼當地原廠還特地為它推出超帥的Agya GR Sport，售價2 億 3,750 萬印尼盾，折合新台幣47.5萬。

尺碼僅有3,760x1,655x1,502mm、軸距2,525mm，定位在Yaris之下，入門款印尼售價1億5,970萬印尼盾，折合新台幣約35萬，在馬來西亞等其他市場，另有Daihatsu Ayla、Perodua Axia D74A這兩位雙生兄弟車。

▲印尼TOYOTA Agya定位比Yaris更入門，吸引不少當地年輕首購族。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力採用1.2升自然進氣。

動力與日本神車休旅Raize共享，新一代TOYOTA Agya捨棄過去的1.0升自然進氣，改搭1.2升自然進氣，搭配CVT變速箱，可繳出86匹馬力、11.4公斤米扭力，而Agya GR Sport還擁有專屬的運動化底盤調校。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAAgya掀背車yaris鋼砲GR SportRaize

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

油門誤踩釀禍！　彰化女開進超商櫃台店員嚇傻

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

馬自達「新電動跑旅」註冊車名曝2025-02-10

「TOYOTA入門小車」比Yaris更便宜2025-02-10

TOYOTA「跑旅Crown Sport」變更帥2025-02-10

「新一代Mazda CX-5休旅」今年見2025-02-10

「Nissan全新休旅」註冊曝光2025-02-10

Volvo新年式換新介面＆車載系統2025-02-09

TOYOTA暢銷麵包車推20周年特仕版2025-02-09

三星「高壓電池組」出包2025-02-09

法系旗艦電動車續航力上看750KM2025-02-09

Volvo預告2025將推5款新車2025-02-09

熱門文章

TOYOTA暢銷麵包車推20周年特仕版2025-02-09

Volvo新年式換新介面＆車載系統2025-02-09

「新一代Mazda CX-5休旅」今年見2025-02-10

三星「高壓電池組」出包2025-02-09

「Nissan全新休旅」註冊曝光2025-02-10

TOYOTA「跑旅Crown Sport」變更帥2025-02-10

Volvo預告2025將推5款新車2025-02-09

「TOYOTA入門小車」比Yaris更便宜2025-02-10

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產2025-02-06

買新車「最討厭業務送什麼」2025-02-02

相關新聞

TOYOTA「暢銷麵包車」推20周年特仕版！懸吊優化、折新台幣91萬起

TOYOTA「暢銷麵包車」推20周年特仕版！懸吊優化、折新台幣91萬起

【周焦點】TOYOTA油電7人座開賣　進口休旅降24萬升油電　歐系7人座預告

【周焦點】TOYOTA油電7人座開賣　進口休旅降24萬升油電　歐系7人座預告

折合新台幣40萬！「TOYOTA神車休旅」大陸大降價　RAV4雙生車也很殺

折合新台幣40萬！「TOYOTA神車休旅」大陸大降價　RAV4雙生車也很殺

台灣「大改款速霸陸Forester」換TOYOTA油電！第4季見、一年要賣3千輛

台灣「大改款速霸陸Forester」換TOYOTA油電！第4季見、一年要賣3千輛

141萬起！「新Audi A3、全新Q6 e-tron休旅」台灣預告　掀背車打頭陣

141萬起！「新Audi A3、全新Q6 e-tron休旅」台灣預告　掀背車打頭陣

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「暢銷麵包車」推20周年特仕版！懸吊優化、折新台幣91萬起

TOYOTA「暢銷麵包車」推20周年特仕版！懸吊優化、折新台幣91萬起

Volvo新年式新車「全面換裝新介面＆車載系統」！LAG更少更好用

Volvo新年式新車「全面換裝新介面＆車載系統」！LAG更少更好用

「新一代Mazda CX-5休旅」今年見！換上全新造型、Logo、油電

「新一代Mazda CX-5休旅」今年見！換上全新造型、Logo、油電

三星「高壓電池組」出包！恐無預警起火、多品牌逾18萬輛受影響

三星「高壓電池組」出包！恐無預警起火、多品牌逾18萬輛受影響

「Nissan全新休旅」註冊曝光！X-Trail電動版鎖定特斯拉Model Y

「Nissan全新休旅」註冊曝光！X-Trail電動版鎖定特斯拉Model Y

TOYOTA「跑旅Crown Sport」變更帥！全新套件選配折合新台幣1萬有找

TOYOTA「跑旅Crown Sport」變更帥！全新套件選配折合新台幣1萬有找

Volvo預告「2025將推5款新車」！2026還有5款涵蓋各級距＆動力

Volvo預告「2025將推5款新車」！2026還有5款涵蓋各級距＆動力

「TOYOTA入門小車」比Yaris更便宜！1.2升動力印尼售價折合新台幣35萬

「TOYOTA入門小車」比Yaris更便宜！1.2升動力印尼售價折合新台幣35萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366