TOYOTA「暢銷麵包車」推20周年特仕版！懸吊優化、折新台幣91萬起

▲TOYOTA「暢銷商用MPV」Hiace推出特仕版，慶祝上市20周年。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA日本原廠為慶祝Hiace200系列上市20周年，近日也推出Hiace Super GL「DARK PRIME S」特仕版，外觀有著專屬徽飾、換上燻黑LED頭燈，為這款暢銷商用MPV帶來新意。

TOYOTA Hiace最早於1967年上市，現行款為2004年上市的第5代車型，除了是歷久不衰的商用MPV外，近年來也因露營等戶外活動盛行，廣受當地消費者喜愛。

▲Hiace特仕版換上燻黑LED頭燈，還有專屬徽飾、車門踏板。



此次推出的特仕版車型，外觀換上燻黑LED頭燈、鍍鉻水箱護罩飾條、後尾門鍍鉻飾條；車內也在儀表板、排檔桿、方向盤等處採碳纖維飾板，展現20週年特仕版的獨特性。原廠還換上優化後的減震桶，即便在空車、輕度負載的情況下也能提供舒適的駕駛感受。

TOYOTA Hiace也具有單側電動滑門，並搭載TOYOTA Safety Sense駕駛輔助系統，具有車道偏離、自動急煞輔助、自動遠光燈等Level 2駕駛輔助系統。

動力上則採1GD-FTV 2.8升柴油引擎，最大馬力為158匹／3,400rpm、最大扭力33.7公斤米／1200-3,200rpm，平均油耗達12.1km／L，售價則是4,200,000日圓，折合新台幣約91萬元，4驅車型則是4,501,200日圓（折合新台幣約97.7萬）。

▲動力皆採2.8升柴油引擎，具有158匹馬力／33.7公斤米扭力，並提供前驅、4驅選擇，當地售價自4,200,000日圓起，折合新台幣約91萬元。