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Volvo預告「2025將推5款新車」！2026還有5款涵蓋各級距＆動力

圖文／7Car 小七車觀點

Volvo 宣布在 2024 年售出 763,389 輛新車創下歷史新高，同時也公佈了未來的產品藍圖。官方宣布將於 2025 年推出 5 款全新車型，2026 年再推出 5 款新車，並表示將為各個市場提供不同車身風格的車款。

▲Volvo 宣布將於 2025 年推出 5 款全新車型，2026 年再推出 5 款新車，並表示將為各個市場提供不同車身風格的車款。

Volvo 總裁兼執行長 Jim Rowan表示，我們均衡的產品組合提供的深度和多樣性是我們最寶貴的資產。我們將全面擴大純電動、插電式混合動力和輕度混合動力車型的產品線，並繼續在所有領域提供世界一流的產品，包含休旅車、房車、旅行車等，車身尺寸涵蓋 30、40、60、90。

具體來說，在 2025 年，Volvo 透露將推出「五款全新或改款車型」。第一款車型是 Volvo EX30 Cross Country，這是一款純電跨界休旅的越野版本，計劃於 2 月 10 日首次亮相。

今年將推出的另一款全新車型是純電動 Volvo ES90 房車，該車被原廠認定是展示品牌「技術能力」的「旗艦車型之一」。ES90 預計將於 2025 年 3 月正式亮相。

另外 Volvo 也確認將推出一款專門針對中國大陸市場開發的新型「長距離 PHEV」，但未透露具體細節。此外，Volvo 還承諾對現有兩款車型進行「有意義的升級」。其中很有可能針對現行 Volvo XC60 進行升級，與先前發表的新款 XC90 一樣，導入重新設計的車頭造型與內裝設計。

至於備受期待的電動車型 Volvo EX60 則將成為 2026 年計劃推出的五款新車之一。Volvo 表示 EX60 將採用全新的 SPA3 架構，與現有的 SPA2 平台相比，該架構將帶來「更優異的核心運算能力」和「更多元擴增性」的設計。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volvo新車汽車電動車30406090休旅車旅行車

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