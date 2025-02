Nissan「小型休旅Magnite」印度開始出口！左駕版銷往全球市場

圖文/7Car 小七車觀點

Nissan Motor India 日前宣布,旗下小型休旅 Nissan Magnite 左駕版本正式出口,首批近 2,900 輛已於 2025 年 1 月從印度清奈的卡馬拉賈爾港 (Kamarajar) 出發,前往拉丁美洲市場。2 月份,Nissan 計劃再出口超過 7,100 輛至中東、北非及亞太地區,累計總出口量將突破 10,000 輛。這次出口計畫展現了品牌「One Car, One World」全球戰略,也進一步確立印度作為 Nissan 主要製造與出口中心的角色。

Nissan Magnite 自 2024 年 10 月於印度推出以來,憑藉其大膽設計、先進科技與高性價比,在當地市場取得不錯的成績。新款 Magnite 搭載 1.0L 渦輪增壓引擎,可選擇手排或 CVT 變速系統,並配備 6 氣囊、VDC 車輛動態控制、ABS + EBD 等主被動安全科技。外觀上則採用全新水箱護罩、LED 頭燈組,內裝則提供 8 吋觸控螢幕、無線 Apple CarPlay / Android Auto,並具備遠端發動、冷藏手套箱等便利功能。這些特點讓 Magnite 成為 Nissan 近年來最受矚目的全球戰略車款之一。

Nissan 亞非中東印度及歐洲 (AMIEO) 區域業務轉型副總裁 Frank Torres 表示:「Nissan Motor India 積極拓展出口市場,這次 Magnite 左駕版本的全球發表,代表我們在印度生產與出口的成功。這款 SUV 已成為我們在印度及國際市場的關鍵產品,未來將進一步推動品牌的出口成長。」此外,Nissan Motor India 董事總經理 Saurabh Vatsa 也強調:「這次出口計畫符合『Make in India, Make for the World』策略,印度在 Nissan 全球供應鏈中的地位將更加穩固。」

除了左駕 Magnite 外,Nissan 近期也將右駕版本出口至南非,顯示該車款在全球市場的競爭力與影響力。自 2020 年問世以來,Magnite 已累積銷量超過 17 萬輛,並持續擴展銷售版圖。未來,隨著 Nissan 在印度的製造與技術實力提升,品牌將進一步強化其全球戰略車型,滿足更多市場的需求。