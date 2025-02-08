Nissan「小型休旅Magnite」印度開始出口！左駕版銷往全球市場

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan Motor India 日前宣布，旗下小型休旅 Nissan Magnite 左駕版本正式出口，首批近 2,900 輛已於 2025 年 1 月從印度清奈的卡馬拉賈爾港 (Kamarajar) 出發，前往拉丁美洲市場。2 月份，Nissan 計劃再出口超過 7,100 輛至中東、北非及亞太地區，累計總出口量將突破 10,000 輛。這次出口計畫展現了品牌「One Car, One World」全球戰略，也進一步確立印度作為 Nissan 主要製造與出口中心的角色。

Nissan Magnite 自 2024 年 10 月於印度推出以來，憑藉其大膽設計、先進科技與高性價比，在當地市場取得不錯的成績。新款 Magnite 搭載 1.0L 渦輪增壓引擎，可選擇手排或 CVT 變速系統，並配備 6 氣囊、VDC 車輛動態控制、ABS + EBD 等主被動安全科技。外觀上則採用全新水箱護罩、LED 頭燈組，內裝則提供 8 吋觸控螢幕、無線 Apple CarPlay / Android Auto，並具備遠端發動、冷藏手套箱等便利功能。這些特點讓 Magnite 成為 Nissan 近年來最受矚目的全球戰略車款之一。

Nissan 亞非中東印度及歐洲 (AMIEO) 區域業務轉型副總裁 Frank Torres 表示：「Nissan Motor India 積極拓展出口市場，這次 Magnite 左駕版本的全球發表，代表我們在印度生產與出口的成功。這款 SUV 已成為我們在印度及國際市場的關鍵產品，未來將進一步推動品牌的出口成長。」此外，Nissan Motor India 董事總經理 Saurabh Vatsa 也強調：「這次出口計畫符合『Make in India, Make for the World』策略，印度在 Nissan 全球供應鏈中的地位將更加穩固。」

除了左駕 Magnite 外，Nissan 近期也將右駕版本出口至南非，顯示該車款在全球市場的競爭力與影響力。自 2020 年問世以來，Magnite 已累積銷量超過 17 萬輛，並持續擴展銷售版圖。未來，隨著 Nissan 在印度的製造與技術實力提升，品牌將進一步強化其全球戰略車型，滿足更多市場的需求。