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Lexus公布2024銷量「全球賣破85萬輛」！成長3.3％主力台灣也熱賣

圖文／7Car 小七車觀點

日系豪華品牌 Lexus 日前於官網公布 2024 年全球銷售成績，其全年總銷量達 851,214 輛，較去年同期成長 3.3%，創下品牌歷史新高。這項成長主要受到北美與歐洲市場需求增加的推動，同時受惠於零件供應穩定，使整體生產與交車進度回歸正常。其中，LBX 與 LM 等新車款表現尤為突出，而 RX 與 NX 仍為銷售主力。此外，純電車 RZ 與 UX300e 銷量年增 119%，帶動電動車型銷售占比提升至 52%。

從各區域銷售數據來看，北美市場以 379,589 輛的銷售成績成長 6.7%，為現今 Lexus 最大市場。歐洲市場則因電動車型需求攀升，全年銷量達 82,571 輛，年增 19.3%。在亞洲市場方面，則表現穩定，中國市場銷售 181,906 輛，較去年同期成長 0.3%。然而，日本市場則受到需求變化影響，銷量下滑至 86,070 輛，較去年減少 9.1%。

Lexus 在 2024 年積極推動能源轉型策略，包括推出新款油電混合動力與純電車型。全年新能源車型（含 HEV、PHEV、BEV）銷售占比突破 50%，顯示市場對於 Lexus 油電混合與純電技術的接受度提升，而品牌旗下的 RZ 與 UX300e 兩款純電車型銷量亦大幅成長，成為品牌轉型的重要指標。

綜觀以上，在 Lexus 2024 年全球銷售數據中可發現，全球市場對豪華純電車型的需求持續增長，尤其在北美與歐洲市場的強勁表現，推動品牌整體銷量創下新高。隨著車輛電動化技術的發展，以及各國對節能減碳政策的支持，消費者對混合動力與純電車款的接受度顯著提升。未來，Lexus 預計透過推出更多創新車型與科技配置，持續擴展電動化產品陣容，以滿足不同市場的多元需求，並在全球豪華汽車市場保持競爭力。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Lexus全球銷量2024RXNX汽車新車豪華進口

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