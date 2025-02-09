三星「高壓電池組」出包！恐無預警起火、多品牌逾18萬輛受影響

▲三星高壓電池組出現瑕疵，恐導致車輛無預警起火，影響多家品牌共多達18萬輛。（圖／翻攝自Samsung）



記者林鼎智／綜合報導

不論是電動車、油電車，電池的安全性十分重要，若電池組有問題就可能一次涉及多家品牌。近日三星（Samsung SDI）電池就宣布，因高壓電池組可能因故障導致車輛有起火風險，涉及品牌包括福特、奧迪及Stellantis集團旗下品牌，受影響車輛多達180,196輛。

根據NHTSA國家公路交通安全管理局文件顯示，三星SDI的高壓電池組可能出現隔板損壞的情況，將導致電池組過熱或短路，使受影響車輛可能損失動力、或是在毫無預警的情況下起火。

▲此次受影響車型多為油電車款，不過目前尚無解決方案，僅透過韌體更新，當偵測到電池系統有問題時顯示警訊。（圖／翻攝自NHTSA）



據了解，各品牌中又以Stellantis集團受影響最多，達到155,096輛，其中包括2020-2024年Jeep Wrangler 4xe、2022-2024年Jeep Grand Cherokee 4xe等，都是PHEV插電式油電動力車型。

奧迪方面，受影響車款則是2022年A7、2022-2023年的Q5，受影響車輛共4,616輛；福特則是2020-2024年Escape、2021-2024年的Lincoln Corsair，受影響車輛共20,484輛。NHTSA文件中也提到，當三星電池組過熱短路時，只有福特車款會在儀表顯示「立即停車」的警訊，其他品牌則沒有。

目前三星SDI尚未提出具體的解決方案，將先透過OTA韌體更新，讓電池系統偵測到問題時發出警訊，福特目前則已通知受影響車主。

▲NHTSA文件中也提到，當三星電池組過熱短路時，只有福特車款會在儀表顯示「立即停車」的警訊，其他品牌則沒有。（圖／翻攝自Ford）