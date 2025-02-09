ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

三星「高壓電池組」出包！恐無預警起火、多品牌逾18萬輛受影響

▲三星 。（圖／翻攝自Samsung）

▲三星高壓電池組出現瑕疵，恐導致車輛無預警起火，影響多家品牌共多達18萬輛。（圖／翻攝自Samsung）

記者林鼎智／綜合報導

不論是電動車、油電車，電池的安全性十分重要，若電池組有問題就可能一次涉及多家品牌。近日三星（Samsung SDI）電池就宣布，因高壓電池組可能因故障導致車輛有起火風險，涉及品牌包括福特、奧迪及Stellantis集團旗下品牌，受影響車輛多達180,196輛。

根據NHTSA國家公路交通安全管理局文件顯示，三星SDI的高壓電池組可能出現隔板損壞的情況，將導致電池組過熱或短路，使受影響車輛可能損失動力、或是在毫無預警的情況下起火。

▲三星高壓電池組瑕疵。（圖／翻攝自NHTSA）

▲此次受影響車型多為油電車款，不過目前尚無解決方案，僅透過韌體更新，當偵測到電池系統有問題時顯示警訊。（圖／翻攝自NHTSA）

據了解，各品牌中又以Stellantis集團受影響最多，達到155,096輛，其中包括2020-2024年Jeep Wrangler 4xe、2022-2024年Jeep Grand Cherokee 4xe等，都是PHEV插電式油電動力車型。

奧迪方面，受影響車款則是2022年A7、2022-2023年的Q5，受影響車輛共4,616輛；福特則是2020-2024年Escape、2021-2024年的Lincoln Corsair，受影響車輛共20,484輛。NHTSA文件中也提到，當三星電池組過熱短路時，只有福特車款會在儀表顯示「立即停車」的警訊，其他品牌則沒有。

目前三星SDI尚未提出具體的解決方案，將先透過OTA韌體更新，讓電池系統偵測到問題時發出警訊，福特目前則已通知受影響車主。

▲2023 Ford Escape 。（圖／翻攝自Ford）

▲2023 Ford Escape 。（圖／翻攝自Ford）

▲NHTSA文件中也提到，當三星電池組過熱短路時，只有福特車款會在儀表顯示「立即停車」的警訊，其他品牌則沒有。（圖／翻攝自Ford）

►1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

►2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電池高壓電池油電福特奧迪Stellantis起火三星Samsung林肯

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【確定是母子無誤】媽打電話約染髮跟兒練蕭話 被逗出魔性笑XD

推薦閱讀

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

TOYOTA「暢銷麵包車」推20周年特仕版！懸吊優化、折新台幣91萬起

TOYOTA「暢銷麵包車」推20周年特仕版！懸吊優化、折新台幣91萬起

最新文章

TOYOTA暢銷麵包車推20周年特仕版2025-02-09

三星「高壓電池組」出包2025-02-09

法系旗艦電動車續航力上看750KM2025-02-09

Volvo預告2025將推5款新車2025-02-09

Nissan小休旅Magnite印度開始出口2025-02-08

雷諾＆Volvo卡車聯手推電動廂型車2025-02-08

台灣Volvo「最便宜的EX30電動休旅來了」2025-02-08

【周焦點】TOYOTA油電7人座開賣2025-02-08

「TOYOTA神車休旅」大陸大降價2025-02-08

Honda豪砸10億美元改造美國產線2025-02-08

熱門文章

光陽全新旗艦電動機車上半年亮相2025-02-07

Nissan小休旅Magnite印度開始出口2025-02-08

【周焦點】TOYOTA油電7人座開賣2025-02-08

買新車「最討厭業務送什麼」2025-02-02

「TOYOTA神車休旅」大陸大降價2025-02-08

雷諾＆Volvo卡車聯手推電動廂型車2025-02-08

Volvo預告2025將推5款新車2025-02-09

三星「高壓電池組」出包2025-02-09

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見2025-02-04

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產2025-02-06

相關新聞

法系旗艦電動車「續航上看750KM」！DS全新N°8開放訂購下半年交車

法系旗艦電動車「續航上看750KM」！DS全新N°8開放訂購下半年交車

Volvo預告「2025將推5款新車」！2026還有5款涵蓋各級距＆動力

Volvo預告「2025將推5款新車」！2026還有5款涵蓋各級距＆動力

Nissan「小型休旅Magnite」印度開始出口！左駕版銷往全球市場

Nissan「小型休旅Magnite」印度開始出口！左駕版銷往全球市場

折合新台幣40萬！「TOYOTA神車休旅」大陸大降價　RAV4雙生車也很殺

折合新台幣40萬！「TOYOTA神車休旅」大陸大降價　RAV4雙生車也很殺

Honda豪砸10億美元「改造美國產線」！油車電車靈活生產還顧環保

Honda豪砸10億美元「改造美國產線」！油車電車靈活生產還顧環保

讀者迴響

熱門文章

光陽「全新旗艦電動機車」上半年開賣！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈

光陽「全新旗艦電動機車」上半年開賣！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈

Nissan「小型休旅Magnite」印度開始出口！左駕版銷往全球市場

Nissan「小型休旅Magnite」印度開始出口！左駕版銷往全球市場

【周焦點】TOYOTA油電7人座開賣　進口休旅降24萬升油電　歐系7人座預告

【周焦點】TOYOTA油電7人座開賣　進口休旅降24萬升油電　歐系7人座預告

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

折合新台幣40萬！「TOYOTA神車休旅」大陸大降價　RAV4雙生車也很殺

折合新台幣40萬！「TOYOTA神車休旅」大陸大降價　RAV4雙生車也很殺

誓言成為「商用車界的特斯拉」！雷諾＆Volvo卡車聯手推電動廂型車

誓言成為「商用車界的特斯拉」！雷諾＆Volvo卡車聯手推電動廂型車

Volvo預告「2025將推5款新車」！2026還有5款涵蓋各級距＆動力

Volvo預告「2025將推5款新車」！2026還有5款涵蓋各級距＆動力

三星「高壓電池組」出包！恐無預警起火、多品牌逾18萬輛受影響

三星「高壓電池組」出包！恐無預警起火、多品牌逾18萬輛受影響

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366