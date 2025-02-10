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TOYOTA「21年暢銷MPV」也有GR部品！2風格任選、折新台幣3.8萬起

▲Hiace GR Parts 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Gazoo Racing為Hiace推出的GR Parts部品。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA「暢銷商用MPV」Hiace除了在近日推出20周年特仕版Hiace Super GL DARK PRIME S外，原廠也推出一系列GR Parts升級套件，同時另一御用改裝品Modellista也有一系列空力套件，為這款上市邁入第21年的第5代車型帶來更多運動氣息。

TOYOTA Gazoo Racing為Hiace推出的GR部品共有2款風格，其中Hiace GR Parts Version I以越野設計為發想；另一款Version II則是較偏運動化風格，兩者差異主要在前保桿飾條及側裙，Version I的下保桿整合LED燈具、銀質金屬下護板，並配上紅／黑軟式土除，帶點拉力風格。

▲Hiace GR Parts 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Hiace GR Parts 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Hiace GR Parts 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Gazoo Racing為Hiace推出的GR部品共有2款風格，並可選擇紅、黑軟式土除。

而Version II則以與車身同色的烤漆下擾流、加長側裙為主，並具有不同樣式的15吋輪圈與GR車牌框。這兩款Hiace GR套件售價則分別為231,000日圓、143,000日圓，折合新台幣約4.9萬、3.8萬元。

除了GR Parts外，TOYOTA御用改裝品牌Modellista也提供Hiace空力套件，該套件還包括車身彩貼、水箱護罩金屬飾板、新輪圈樣式及排氣管，另外座艙還有木質飾板、LED閱讀燈、真皮座椅與攜帶式充氣睡墊等，Modellista也提供減震桶升級。

▲Modellist Hiace套件。（圖／翻攝自Modellist）

▲Modellist Hiace套件。（圖／翻攝自Modellist）

▲Modellista也推出Hiace空力套件，該套件還包括車身彩貼、水箱護罩金屬飾板、新輪圈樣式及排氣管。（圖／翻攝自Modellista）

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關鍵字：汽車TOYOTA豐田HiaceGR PartsModellist商用MPV升級套件

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