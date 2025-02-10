KIA「新入門電動休旅」傳明年亮相！定位親民、折新台幣68萬

▲除了KIA EV3外，KIA也打算推出入門電動休旅EV3，預計將率先在歐洲推出。（圖／翻攝自KIA，圖為EV3）



記者林鼎智／綜合報導

KIA除了將在今年推出EV3電動休旅之外，在其之下還有一款入門級電動休旅EV2，這款車的資訊也逐漸明朗，最快在明年於歐洲上市，售價將落在20,000歐元左右，折合新台幣約68萬。

事實上，KIA在2024投資者大會上就表示將在2027年前陸續推出EV2、EV3、EV4與PBV電動商用MPV等產品，其中除了EV2之外，都已在台灣KIA EV Day活動中露面。

▲KIA將在2027年前陸續推出EV2、EV3、EV4與PBV電動商用MPV等產品。



新EV2與Hyundai Inster為雙生車，外觀也會與EV3同樣具有類似設計語彙，屆時將由KIA斯洛伐克工廠生產、並率先於歐洲市場販售，原廠也對EV2寄與厚望，希望能達到歐洲銷售佔比20%。

電動動力上，預料EV2將與Inster共用，採單馬達前驅，提供42kWh與49kWh電池選擇，最大續航力可達355公里，並支援120kW直流快充，10-80%充電約30分鐘，預計最快明年初就會上市。

▲預料EV2將與Inster共用，採單馬達前驅，提供42kWh與49kWh電池選擇，最大續航力可達355公里。（圖／翻攝自Hyundai，圖為Inster）