104.9萬！新年式「Nissan進口Kicks上架」　配備不變、車色選擇變少

▲新年式Kicks e-Power官網上架開賣。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣裕隆日產近來針對進口的Kicks e-Power釋出新年式，維持單1車型販售，售價104.9萬，新年式Kicks e-Power外型、配備並無變動，不過在車色選擇少了2種！

▲新年式車色選擇變更為5種。

作為台灣原廠發展重心的e-Power新能源技術，陸續導入在Kicks、X-Trail都獲得不錯的迴響，雖然海外日前已推出第2代大改款Kicks，不過目前僅有自然進氣選擇，新一代Kicks e-Power海外預計今年稍晚推出，而台灣市場若要跟進，預計也是將等到2026年。

台灣新年式Kicks e-Power提供104.9萬單1車型，與舊款相比，新年式車色選擇少了白車頂星夜藍、黑車頂晨霧灰2種選擇，新年式車色變成5款，其他配備都維持不變。

▲Kicks e-Power、X-Trail e-Power、Ariya買車抽日本機票。

持續推出新能源車款，Kicks e-Power、X-Trail e-Power、電動車Ariya有最新優惠，自即日起至3月31止，推出全新網路活動Nissan「電驅學院」，透過線上問答測驗，協助有意購買電動車的消費者評估電動車適配指數，完成測驗即可獲得LINE POINT 10點及Nissan新能源車款深度試駕體驗優惠。

購買上述3車款有機會獲得價值5萬元Formula E電動方程式賽事日本站東京雙人之旅，本月入主Nissan新能源車款再享4萬配件金及「低頭款低月付」購車輕鬆付方案。