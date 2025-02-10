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台灣「新一代福斯Tiguan」來了！小改款Golf、經典旅行車預告今年回歸

▲台灣福斯預告2025年重點車計劃！新一代Tiguan、Golf都入列。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯預告2025年重點車計劃！新一代Tiguan、Golf都入列。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

遲到總比沒到好！海外2023年發表的第3代大改款Tiguan，台灣原廠終於鬆口將在今年導入，且今年還有8.5代小改款Golf、經典的Passat Variant旅行車都一同湊熱鬧！

▲台灣福斯預告2025年重點車計劃！新一代Tiguan、Golf都入列。（圖／翻攝自福斯）

▲大改款Tiguan今年與台灣車迷相見。

台灣福斯車迷超期待的新一代Tiguan中型休旅，從去年開始測試至今，終於預告在今年導入，全新Tiguan外觀、內裝大換新，動力預計將有1.5升、2.0升等渦輪各種選擇，是今年福斯的主力重點新車。

▲台灣福斯暢銷Golf現行款出清完畢，代表小改款準備要來了！（圖／翻攝自福斯、資料照）

▲小改款8.5代Golf針對外觀、內裝升級。

除了全新改款的Tiguan，Golf高人氣魅力也不容忽視，近期台灣已全數完售8代舊款車型，而8.5代小改款台灣也確定在今年導入，改款新Golf顏值、帥度也提升不少，內裝介面有感升級。

▲台灣福斯預告2025年重點車計劃！新一代Tiguan、Golf都入列。（圖／翻攝自福斯）

▲經典Passat今年預告回歸，進軍中大型旅行車戰場。

第3款重點車為經典的Passat車系，因應海外策略調整，台灣已停售Arteon、Arteon Shooting Brake等車款，而Passat Variant旅行車就是用來填補Arteon戰略位置，新一代Passatt Variant改以旅行車作為主力，外觀可是比過去的房車還有型！

在電動車規劃上，去年已上市ID.4、ID.5電動休旅，即將預定啟用第一座台泥儲能（NHOA.TCC）合作的EnergyArk儲能櫃並且持續發展The ID.車系訂閱式租賃服務，邁向純電願景。此外，為強化服務密度與範圍，台灣福斯汽車積極延伸版圖，在雙北包含內湖、林口及其它地區全新展示中心的依序落成及桃園旗艦據點動土開工，將在未來提供便捷地理交通和數位化硬體空間。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：福斯TiguanSUV休旅車TouranT-RocVolkswagenTayronGolf新車預報

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