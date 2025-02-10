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1,298萬、全球限量9輛在台灣！「Range Rover休旅」訂製限定款亮相

▲專為頂級消費者客製化打造，Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款台灣亮相。（圖／翻攝自Land Rover、記者徐煜展攝）

▲專為頂級消費者客製化打造，Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款台灣亮相。（圖／翻攝自Range Rover 、記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

取自台灣特色的高山、海洋美景，Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款於2月10日在台現身，透過 SV Bespoke 專屬訂製服務專屬打造限量9輛，展現高貴、奢華新風範！

▲專為頂級消費者客製化打造，Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款台灣亮相。（圖／翻攝自Land Rover、記者徐煜展攝）

▲專為頂級消費者客製化打造，Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款台灣亮相。（圖／翻攝自Land Rover、記者徐煜展攝）

▲Range Rover SV Taiwan Edition專為台灣消費者打造，也就是說9輛都是台灣市場獨有。

Range Rover SV Taiwan Edition福爾摩沙珍藏款以台灣獨有的地貌景觀為設計發想靈感，車身採用專屬訂製的「拉美藍」高光澤金屬漆以小琉球的古名命名，色彩靈感取自小琉球島嶼四周的黑潮。

車前品牌徽飾採專屬訂製，字體以科林斯青銅為主體並圍繞納維克黑外框，車身搭配 SV Serenity 外觀套件與鍛造的 23 吋鑽石切削鋁合金輪圈同樣採科林斯青銅配色點綴。

▲專為頂級消費者客製化打造，Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款台灣亮相。（圖／翻攝自Land Rover、記者徐煜展攝）

▲專為頂級消費者客製化打造，Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款台灣亮相。（圖／翻攝自Land Rover、記者徐煜展攝）

▲專為頂級消費者客製化打造，Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款台灣亮相。（圖／翻攝自Land Rover、記者徐煜展攝）

▲外觀、內裝精心設計的奢華感，車內縫線更是工匠一線一針縫製。

Range Rover SVTaiwan Edition 福爾摩沙珍藏款以長軸車型為基礎，採4座旗艦配置，運用前、後座雙色的對比配色，前座採用香芹籽棕近苯胺皮革，後座則採用名為自由藍的半苯胺皮革飾面，每張座椅肩靠都繡有獨特的台灣標誌性山脈的等高線輪廓圖，包括玉山山脈、阿里山山脈、雪山山脈和中央山脈，高達9萬針的刺繡縫線，展現 SV Bespoke 無與倫比的細緻工藝。

內裝搭配SV Bespoke專屬的棕色白樺木飾板、中央控制介面上的緞光黑色陶瓷排檔桿與啟動按鈕。SV Bespoke 細節包括繡有 Taiwan Edition 專屬字樣的兩組後座 SV腰部靠枕與標示著「1 of 9」的金屬門檻飾板，彰顯車款的珍稀地位。

▲專為頂級消費者客製化打造，Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款台灣亮相。（圖／翻攝自Land Rover、記者徐煜展攝）

▲專為頂級消費者客製化打造，Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款台灣亮相。（圖／翻攝自Land Rover、記者徐煜展攝）

▲後座空間絕對是精髓重點，給予大老闆細心呵護的尊榮感。

Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款搭載SV Signature Suite 4座旗艦套件，後座採用進階舒適行政總裁後席，雙座椅支援電動調整與冷風、加熱、記憶與熱石按摩功能。固定式後座中扶手鑲嵌的智慧座椅控制裝置，可針對各項後座功能進行控制；電動收納摺疊桌從固定式後座中扶手優雅升起，精美設計的支架具有轉向功能，在需要時提供便捷的工作空間。後座亦配有冷藏空間可典藏香醇，必要時與同行貴賓一同品酩。

▲專為頂級消費者客製化打造，Range Rover SV Taiwan Edition 福爾摩沙珍藏款台灣亮相。（圖／翻攝自Land Rover、記者徐煜展攝）

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關鍵字：land Rover休旅SUVRange Rover

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