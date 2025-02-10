141萬起、3車型！台灣Audi「改款新A3掀背車」重點配備曝光

▲經銷端揭露即將上市的小改款Audi A3。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

上周台灣Audi釋出小改款A3預告，而《ETtoday車雲》自經銷銷售端取得更完整的車型售價與配備編成，即將上市的新A3首波採3款車型，售價141～181萬，將在2～3月左右上市！

▲台灣新A3將以掀背Sportback為主，首波名單未見房車、Allstreet全新跨界。

台灣Audi僅釋出預售價141萬單1車型，而從經銷端資料得知，台灣小改款A3將提供30TFSI、35TFSI、35TFSI S-Line三種車型，預售接單價分別為141、157、181萬，不過首波未見海外最新的A3 Allstreet全新跨界，台灣想要看到A3 Allstreet新跨界，目前機會還不大。

▲全車系都採用1.5升4缸渦輪，結合48V輕油電、7速自手排變速箱。

這3款車型都採用1.5升4缸渦輪引擎，搭載48V輕油電，依車型等級不同，動力輸出有所差異，30TFSI提供110匹馬力、20.4公斤米扭力，而35TFSI則提升到150匹馬力、25.5公斤米扭力。

在重點的配備表現上，入門的A3採17吋鋁圈，車內採12.5吋螢幕，搭配10.1吋儀錶，擁有ACC智慧跟車、車道置中、Keyless免鑰匙、無線手機Carplay手機連結、雙前座電動調整座椅等。

從35TFSI升級Matrix LED頭燈、18吋鋁圈、12.3吋數位儀錶、原廠導航、氣氛燈，可用5萬3選配Sonos 3D音響、HUD抬頭顯示器等，而頂規的S-Line車型，外型、內裝則還會有家族運動化套件。