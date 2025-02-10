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「新一代Mazda CX-5休旅」今年見！換上全新造型、Logo、油電

▲最接近下一代的CX-5預想圖曝光！（圖／翻攝自X社群@kolesa）

▲最接近下一代的CX-5預想圖曝光！（圖／翻攝自X社群@kolesa）

記者徐煜展／綜合報導

Mazda今年可是有最重要的王牌CX-5準備登場，從1月首度被目擊到測試車已經讓不少車迷口水直流，近來海外更有以測試車還原的下一代CX-5預想圖釋出，先來看看下一代CX-5到底改變多少！

▲最接近下一代的CX-5預想圖曝光！（圖／翻攝自X社群@kolesa）

▲Mazda於今年1月底帶來全新廠徽，全球戰略車CX-5將換上新氣象。（圖／翻攝自Mazda）

下一代CX-5成為Mazda邁向新世代的領路人，大改款CX-5將首搭品牌全新開發的油電以及全新Logo廠徽，從預想圖來看，下一代CX-5納入新生代CX-60、CX-70、CX-90等豪華休旅設計語彙，讓下一代CX-5相較過去更有豪華、精緻的視覺感。

Mazda於今年1月28日發表全新廠徽識別，全新Logo也代表Mazda品牌新氣象的開始，而即將問世的全球戰略車新一代CX-5當然預計成為新廠徽首搭車款，新廠徽與過去相比，簡潔俐落的新設計，也為CX-5帶來不少看點。

▲最接近下一代的CX-5預想圖曝光！（圖／翻攝自X社群@kolesa）

▲下一代CX-5空間將放大，並導入關鍵的全新油電。

車尾保桿變得厚實，豐富視覺立體感，搭配取自CX-60、CX-90車系的LED細長尾燈，讓視覺辨識度變得更好、更耐看，下一代CX-5車長預估增加110mm來到4,685mm，空間有感放大同時，並導入關鍵的全新油電，讓CX-5擁有能與其他油電休旅一搏的全新戰力。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電

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