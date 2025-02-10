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「Nissan全新休旅」註冊曝光！X-Trail電動版鎖定特斯拉Model Y

▲Nissan註冊e-Trail全新休旅，預計是款電動車作品。（圖／翻攝自《美國專利局》）

▲Nissan註冊e-Trail全新休旅，預計是款電動車作品。（圖／翻攝自《美國專利局》）

記者徐煜展／綜合報導

雖然Nissan近來籠罩在破產的危機下，不過似乎不影響未來的新車計劃，全新的e-Trail註冊商標悄悄出現在美國專利局，從命名來看，應會是X-Trail電動休旅版，來鎖定特斯拉Model Y等熱門級距。

▲Nissan註冊e-Trail全新休旅，預計是款電動車作品。（圖／翻攝自《美國專利局》）

▲新一代Leaf預計今年問世，而e-Trail定位將比Leaf更高。

Nissan目前擁有Leaf、Ariya兩款電動車，而新一代Leaf從去年就開始測試，預計今年問世轉型成全新跨界電動車，而這款最新曝光的e-Trail，其尺碼大小應會與X-Trail屬於中型休旅級距，用來填補Leaf、Ariya中間空缺。

▲Nissan註冊e-Trail全新休旅，預計是款電動車作品。（圖／翻攝自《美國專利局》）

▲第4代X-Trail於2020年推出，全新e-Trail預期將等到油車大改款。

來到第4代油車Nissan X-Trail，目前以1.5升渦輪與1.5升e-Power作為動力，而關鍵e-Trail將為品牌邁向純電領域的關鍵作品，以X-Trail產品週期來看，最早於2020年導入，想要看到全新的e-Trail，或許在油車X-Trail面臨大改款之際，一併推出e-Trail。

e-Trail將建立在與X-Trail CMF不同的全新平台，將適用品牌為電動車開發的e-4orce電子4驅技術，讓這款全新的電動休旅，保有越野地形穿越能力。

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關鍵字：NissanX-TrailSUV跨界休旅油電Focus三缸大改款新一代RAV4Ariya

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