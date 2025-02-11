折合新台幣65萬有找！現代「新7人座MPV」大陸大降價　台灣改款再等等

▲北京現代Hyundai也推出新年促銷，最多降價折合新台幣18.9萬！（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

春節連續假期結束剛開工，國內外不少車廠開始祭出有感的購車促銷，日前廣汽、一汽豐田多款休旅大降價，而北京現代Hyundai也不甘示弱，針對旗下熱門的Custo 7人座MPV、Tucson L休旅等車款降價，以Custo降價最有感！

▲大陸Custo折合新台幣僅要63萬。

台灣有在賣的Hyundai Custin 7人座MPV，在大陸稱為Custo（庫斯途），大陸原廠祭出降價4.2萬人民幣，折合新台幣約18.9萬，讓小改款新Custo最新售價來到13.98萬人民幣，折合新台幣約63萬。

台灣市場Custin去年才通過零件自製率，並推出新年式，售價132.9萬起，至於台灣市場想要看到最新小改款登台，估計恐也要等到今年下半季才會有進一步消息。

▲北京現代Tucson L折合新台幣58萬。

至於台灣同樣有在售的Tucson L休旅，大陸也祭出降價4萬人民幣優惠，折合新台幣18萬，最新售價來到12.98萬人民幣，折合新台幣約58萬，台灣今年1月推出新年式Tucson L，售價102.9萬起。

而另外1款房車Sonata台灣則無販售，降幅達3萬人民幣，售價來到11.98萬人民幣，折合新台幣約54萬。