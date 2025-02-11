Volvo「越野版電動休旅」亮相！搭全地形胎+車頂架、台灣有望導入

▲影片來源：Volvo



記者林鼎智／綜合報導

在2024年推出EX30入門電動休旅後，Volvo也正式發表「越野版」EX30 Cross Country（以下簡稱EX30 CC），新EX30 CC採雙馬達全輪驅動，具有更高的離地間隙、18吋全地形胎與車頂行李架，售價則尚未公布，預計今年春季就會首批交車，台灣市場也有機會導入。

▲Volvo正式發表EX30 Cross Country，這也是品牌首次將Cross Country掛上休旅車型。（圖／翻攝自Volvo，以下同）

新EX30 CC外觀與一般版本有些不同，除了車身周圍、輪拱處採黑色防刮塑料外，車頭的封閉式水箱護罩也有經緯度標示，同時C柱車側、後保桿下方也有Cross Country字樣，這也是Volvo品牌首款Cross Country休旅車型。

▲新EX30 CC換上防刮塑料護板、車身處也有Cross Country字樣，採雙馬達全輪驅動車型。

另外，Volvo也針對EX30 CC推出「越野套件」，包括：18吋全地形胎、車頂行李架與擋泥板，同時在加長懸吊下，離地間隙也比一般車型高；內裝也有雙色設計，並維持12.3吋中控螢幕、全景玻璃車頂等豐富配備，中控台飾板處也有專屬點綴。

電動動力的部分，EX30 CC採雙馬達全驅、69kWh鋰電池，具有最大馬力428匹／55.4公斤米扭力，最大續航里程為427公里，較一般車型雙馬達版本略低。台灣市場方面，EX30也即將在2月底上市，首波除了頂規雙馬達Ultra車型（預售價179萬）外，後續也會有入門Core單馬達後驅、中階增程版Plus車型，至於EX30 Cross Country也有導入機會。

▲Volvo也針對EX30 CC推出「越野套件」，包括：18吋全地形胎、車頂行李架與擋泥板。