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台灣「Volvo重點新車」預告！EX30當先發　改款新XC60、XC90隨後來

▲Volvo台灣2025年重點新車，3款重量級主力車陸續登台！（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo台灣2025年重點新車，3款重量級主力車陸續登台！（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

正在進行媒體試駕的Volvo全新EX30休旅，預計今年2月底正式發表，而台灣原廠也公開今年重點計劃，除了還有入門款的EX30，海外即將發表的改款新XC60，以及去年亮相的XC90都在原廠名單中！

▲搶1月換車熱潮，歐日系品牌主力XC60、QX50折價殺很大。（圖／翻攝自各車廠）

▲XC60即將推出最新改款，台灣最快今年導入。

以油車、電動並行新策略的Volvo，XC60、XC90等油車仍會持續推陳出新，而海外原廠日前就表示，接下來會有改款新XC60問世，這款主力車型已在台灣計劃名單中，預計今年海外發表後，台灣最快於同年跟進。

▲Volvo公開未來新車計劃！證實XC60將推2度小改款。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo台灣2025年重點新車，3款重量級主力車陸續登台！（圖／翻攝自Volvo）

▲XC90相隔10年的新改款，台灣安排在今年引進。

至於旗艦的XC90休旅，海外已在去年發表改款，相隔10年再度推出誠意的改款，新XC90導入類似EX90電動車家族設計，讓新XC90帶來更未來的年輕感。

新款XC90仍保留特色的雷神之鎚頭燈與戰斧式尾燈，揉合電動車前衛設計，把過去經典與未來作完美結合，外觀並提供20～22吋鋁圈搭配，新XC90不僅呈現該有的霸氣風範，並帶出不少的摩登時尚風格。

▲經銷端流出EX30車型規格，有望在年底上陣！（圖／翻攝自Volvo）

▲全新EX30作為2025年新車先鋒，第3季將再導入更便宜的入門款。

至於即將上市的全新EX30電動小休旅，台灣預計2月底正式發表，目前僅知有179萬的雙馬達四驅頂規版本，發表日有望再帶來中階主力款，至於最入門的單馬達後驅版，估計要等到今年第3季才會導入。

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關鍵字：VolvoXC60XC90EX90V60S60電動車休旅車新能源EX30新車預報

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