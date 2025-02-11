「MG入門小休旅」新年式印度開賣！1.5升動力折合新台幣38萬

▲新年式MG Astor印度上架。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

台灣在售的MG ZS入門小休旅，在印度稱為Astor，近日在印度市場推出2025年式，印度新年式的Astor針對指定車型升級全景天窗，並提供手排、自排CVT等車型，入手折合新台幣38萬！

▲印度新年式MG Asto改以1.5升自然進氣作主力。

新年式MG Astor僅提供1.5升自然進氣，取消高規過去的1.3升渦輪，事實上，在今年1月的印度車展，原廠特別展示出新一代HS、ZS等車款，此時印度新年式Astor開始縮編，很有可能就是為了迎接接下來的新一代油電ZS開始作準備，而未來印度MG Astor，也不排除會換上ZS作為新車命名跟上國際。

▲新年式賣點導入全景天窗。

MG Astor提供5速手排、自排CVT等車型，手排入手門檻折合新台幣僅38萬，而從第2階版本開始藉由新年式升級加分的全景天窗，售價來到折合新台幣約47萬。

值得一提的是，MG在2025年印度市場有不少重磅新車，除了新一代HS、ZS日前在當地車展展出外，全新的Cyberster雙門電動跑車也開始在印度測試，這3款新車將成為印度MG今年話題車款。