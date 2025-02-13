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限量125台！Audi「RSQ8性能跑旅改裝版」3月亮相　馬力上看760匹

圖文／7Car 小七車觀點

德國知名汽車改裝廠 ABT Sportsline 日前發表 RSQ8 Legacy Edition，結合極致性能與專屬設計，成為品牌的最新代表作。該車將於 2025 年 3 月 20 日 "Friends of ABT" 品牌活動中正式公開亮相，建議售價為 95,900 歐元起，將僅限量生產 125 台。

限量 125 台，馬力高達 750 匹　ABT RSQ8 Legacy Edition 正式登場

外觀方面，RSQ8 Legacy Edition 採用 ABT 碳纖維空力套件，包括引擎蓋進氣孔、前保桿下擾流、後保桿擴散器與大型尾翼等，進一步提升整體空氣動力表現。車側與車尾部分則可見碳纖維側裙、後下擾流與 ABT Aeroblades 空力設計，車身多處還鑲有 "1 of 125" 限量徽章，彰顯其稀有價值。內裝同樣經過細緻打造，碳纖維飾板、Alcantara 麂皮方向盤與 ABT 迎賓門檻讓座艙更具運動氛圍，座椅、地毯與排檔桿均有 ABT 專屬標誌，展現細節質感。

限量 125 台，馬力高達 750 匹　ABT RSQ8 Legacy Edition 正式登場

限量 125 台，馬力高達 750 匹　ABT RSQ8 Legacy Edition 正式登場

限量 125 台，馬力高達 750 匹　ABT RSQ8 Legacy Edition 正式登場

限量 125 台，馬力高達 750 匹　ABT RSQ8 Legacy Edition 正式登場

限量 125 台，馬力高達 750 匹　ABT RSQ8 Legacy Edition 正式登場

動力方面，該車以 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎為核心，並經過 ABT Power R 性能升級，最大輸出提升至 760 匹馬力與 980Nm 扭力，使其具備強悍的加速能力。此外，ABT 不鏽鋼排氣系統搭配四出 105mm 尾管，不僅提升排氣流動性，也讓聲浪更加渾厚動感。為確保駕駛體驗與操控性能，配備 ABT Level Control (ALC) 電子氣壓懸吊系統、可變阻尼系統以及電子側傾穩定系統 (eAWS)，可提供更優異的過彎穩定性，減少車身側傾，同時兼顧舒適性與運動感。此外，車輛搭載 23 吋輕量化鍛造輪圈，配上 295/35 R23 高性能輪胎，確保在高速行駛時仍具備卓越的抓地力與靈活操控。

ABT RSQ8 Legacy Edition 透過獨特設計、奢華內裝與強悍性能，進一步鞏固了 ABT 改裝市場的領先地位。這款限量 125 輛的車型不僅象徵品牌精湛工藝，也將成為全球收藏家與車迷爭相追逐的夢幻逸品。

限量 125 台，馬力高達 750 匹　ABT RSQ8 Legacy Edition 正式登場

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪RSQ8ABTSportslineLegacyEdition休旅車跑旅汽車新車

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