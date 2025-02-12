奧迪「Q4 e-tron入門版」登陸北美！親民售價台灣有望導入

▲北美奧迪新增Q4 40 e-tron入門車型，當地售價僅比福斯ID.4中階車型略高，僅47,000美元，折合新台幣約154.5萬 。（圖／翻攝自Audi）



記者林鼎智／綜合報導

在歐洲市場上市後，奧迪（Audi）最入門電動休旅Q4 40 e-tron也登陸北美，新Q4 40 e-tron的售價僅比福斯ID.4中階車型略高一些，有望在親民價格下再帶來銷量。

事實上，奧迪去年全球共售出逾10萬輛Q4 e-tron，為品牌帶來不少生機，原廠也在歐洲、德國推出更入門的Q4 40 e-tron，這款4環入門電動休旅採單馬達後輪驅動，搭配63kWh電池組，具有 210匹、最大續航力424公里，靜止加速破百8.1秒。

▲台灣市場目前Q4 e-tron共有45、55車型，新年式車型再升級配備下也調漲至219萬起，後續是否有望導入40車型值得期待。



Q4 40 e-tron搭載MEB平台，可支援165kW直流快充，10-80%充電約24分鐘，充電10分鐘即可行駛155公里，配備上也有10.25吋數位儀表、雙前座加熱、電動尾門等，售價為47,000美元，折合新台幣約154.5萬。

台灣市場方面，目前Q4 e-tron僅有45、55車型，原先上市優惠價199萬起，不過新年新2025年式車型在升級Sonos音響、三區恆溫空調、隔音玻璃、環艙氛圍燈等配備後也調漲，使入手門檻來到219萬起，此舉是否也為Q4 e-tron 40車型空出價格帶，為導入台灣市場做準備，值得車迷們期待。