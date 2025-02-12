特斯拉證實推「全新7人座休旅」！長軸Model Y、性能版今年問世

▲今年將有長軸Model Y，且還有其他車型與性能版。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

日前大陸與台灣市場同步推出特斯拉Tesla改款新Model Y，海外高層已證實推出傳聞已久的7人座Model Y，今年還將有其他車型與性能版計劃。

▲大陸今年將推Model Y Performance。

改款新Model Y稱為煥新版，相較台灣目前單1的Long Range四驅版，大陸市場另有入門的後驅首發版，大陸在售的2款車型，售價26.35、30.35萬人民幣，折合新台幣118、136萬，不過今年Model Y其實還有更多規劃。

煥新版Model 3去年9月推出性能版的Performance，擁有460匹馬力、3.1秒破百加速衝刺、WLTP續航力528km，而來到煥新版Model Y預計也將跟進性能版Performance，海外原廠表示將在今年推出。

▲長軸7人座Model Y擁有更好空間規劃。

除了性能版的Model Y Performance，還將有驚喜的長軸7人座，目前新Model Y擁有4,797x1,920x1,624mm、軸距2,890mm，長軸版將在軸距拉長，帶來更好的7人座空間規劃。

海外高層驚喜透露7人座與性能版規劃，都預計在今年推出，而台灣日前推出的新Model Y，售價244.99萬，有望在今年再導入更便宜的後驅入門款，想買煥新Model Y的特斯拉車迷，可以再等等。