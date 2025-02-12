ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

特斯拉證實推「全新7人座休旅」！長軸Model Y、性能版今年問世

▲大陸傳出今年將有長軸Model Y，且還有其他車型與性能版。（圖／翻攝自特斯拉）

▲今年將有長軸Model Y，且還有其他車型與性能版。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

日前大陸與台灣市場同步推出特斯拉Tesla改款新Model Y，海外高層已證實推出傳聞已久的7人座Model Y，今年還將有其他車型與性能版計劃。

▲大陸傳出今年將有長軸Model Y，且還有其他車型與性能版。（圖／翻攝自特斯拉）

▲大陸今年將推Model Y Performance。

改款新Model Y稱為煥新版，相較台灣目前單1的Long Range四驅版，大陸市場另有入門的後驅首發版，大陸在售的2款車型，售價26.35、30.35萬人民幣，折合新台幣118、136萬，不過今年Model Y其實還有更多規劃。

煥新版Model 3去年9月推出性能版的Performance，擁有460匹馬力、3.1秒破百加速衝刺、WLTP續航力528km，而來到煥新版Model Y預計也將跟進性能版Performance，海外原廠表示將在今年推出。

▲大陸傳出今年將有長軸Model Y，且還有其他車型與性能版。（圖／翻攝自特斯拉）

▲長軸7人座Model Y擁有更好空間規劃。

除了性能版的Model Y Performance，還將有驚喜的長軸7人座，目前新Model Y擁有4,797x1,920x1,624mm、軸距2,890mm，長軸版將在軸距拉長，帶來更好的7人座空間規劃。

海外高層驚喜透露7人座與性能版規劃，都預計在今年推出，而台灣日前推出的新Model Y，售價244.99萬，有望在今年再導入更便宜的後驅入門款，想買煥新Model Y的特斯拉車迷，可以再等等。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：tesla電動車電池Model YModel 3Model XModel S休旅車房車Cybertruck

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【進房不揪？】貓獨自門外狂叫 他用15秒抱牠環遊房間說掰掰

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

Nissan全新N7轎跑跟流行「合作DeepSeek」2025-02-12

特斯拉將推「全新7人座休旅」2025-02-12

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身2025-02-12

Yamaha R15累計量產100萬輛2025-02-12

TOYOTA最強市售「新GRMN Yaris」3月見2025-02-12

破百萬台Peugeot公布2024年成績單2025-02-11

普利司通新高級房車用胎台灣開賣2025-02-11

比亞迪自駕輔助系統價格戰開打2025-02-11

Amazon同款電動貨車對外開賣2025-02-11

TOYOTA註冊「GR Celica」商標2025-02-11

熱門文章

TOYOTA最強市售「新GRMN Yaris」3月見2025-02-12

現代「新7人座MPV」大陸大降價2025-02-11

安東貿易宣布結束KTM重機總代理2025-02-11

Yamaha R15累計量產100萬輛2025-02-12

破百萬台Peugeot公布2024年成績單2025-02-11

普利司通新高級房車用胎台灣開賣2025-02-11

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身2025-02-12

比亞迪自駕輔助系統價格戰開打2025-02-11

KIA新入門電動休旅傳明年亮相2025-02-10

新年式「Nissan進口Kicks上架」2025-02-11

相關新聞

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身！最快上半季發表挑戰6代RAV4

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身！最快上半季發表挑戰6代RAV4

全球銷量突破百萬！Peugeot公布2024年成績單　電動車需求倍增

全球銷量突破百萬！Peugeot公布2024年成績單　電動車需求倍增

普利司通「新高級房車用胎Turanza 6」台灣開賣！修杰楷現身站台

普利司通「新高級房車用胎Turanza 6」台灣開賣！修杰楷現身站台

超像蝙蝠車！雷諾推最新「高效電動實驗車」挑戰續航力＆能效極限

超像蝙蝠車！雷諾推最新「高效電動實驗車」挑戰續航力＆能效極限

煙火前拍美照一秒後被撞飛　苦主看影片傻眼：飛這麼遠

煙火前拍美照一秒後被撞飛　苦主看影片傻眼：飛這麼遠

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA最強市售「新GRMN Yaris」預計3月見！性能強化提供8速自排

TOYOTA最強市售「新GRMN Yaris」預計3月見！性能強化提供8速自排

折合新台幣65萬有找！現代「新7人座MPV」大陸大降價　台灣改款再等等

折合新台幣65萬有找！現代「新7人座MPV」大陸大降價　台灣改款再等等

快訊／安東貿易宣布「結束KTM重機總代理」！15年賣出6000↑新車

快訊／安東貿易宣布「結束KTM重機總代理」！15年賣出6000↑新車

Yamaha「暢銷輕檔車」量產突破100萬輛！上市16年、4次改款配備多

Yamaha「暢銷輕檔車」量產突破100萬輛！上市16年、4次改款配備多

全球銷量突破百萬！Peugeot公布2024年成績單　電動車需求倍增

全球銷量突破百萬！Peugeot公布2024年成績單　電動車需求倍增

普利司通「新高級房車用胎Turanza 6」台灣開賣！修杰楷現身站台

普利司通「新高級房車用胎Turanza 6」台灣開賣！修杰楷現身站台

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身！最快上半季發表挑戰6代RAV4

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身！最快上半季發表挑戰6代RAV4

比亞迪「自駕輔助系統」價格戰開打！支援AI技術、32萬內就搭載

比亞迪「自駕輔助系統」價格戰開打！支援AI技術、32萬內就搭載

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366