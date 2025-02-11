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普利司通「新高級房車用胎Turanza 6」台灣開賣！修杰楷現身站台

▲普利司通「新高級房車用胎Turanza 6」台灣開賣！修杰楷現身站台。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣普利司通發表最新高級房車專用胎Turanza 6，請到「顧家愛妻」的藝人修杰楷站台。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

Bridgestone台灣普利司通今（11）日在台發表最新高級房車專用胎Turanza 6，主打靜音、舒適、濕地抓地性等特點，並以低滾阻兼顧了電動車的節能需求，發表會還請到以「顧家愛妻」好形象著稱的修杰楷站台，並分享自身對輪胎選擇的經驗談，即使開過多種多樣的各式車款，修杰楷仍是把「安全」與「舒適」放在最優先，為家人帶來美好安心的每趟旅程。

▲普利司通「新高級房車用胎Turanza 6」台灣開賣！修杰楷現身站台。（圖／記者張慶輝攝）

▲修杰楷表示雖然開過各式各樣的車款，但在輪胎選用上總是以舒適與安全為優先考量。

此次Turanza 6是以「ENLITEN」技術為出發點，透過全新胎型設計確保輪胎有理想形變與接地形狀，再配合全新胎面膠料帶來柔軟性，又能確保磨耗壽命與降低滾動阻力，至於濕地性能與降低噪音等特點，則是透過縱向圓弧化塊狀花紋、圓弧倒角花紋與3D溝槽花紋設計，讓車輛在雨中能保有良好操控與煞車表現，還能抑制高頻噪音與共鳴聲。

▲普利司通「新高級房車用胎Turanza 6」台灣開賣！修杰楷現身站台。（圖／記者張慶輝攝）

▲Turanza 6以ENLITEN科技為主軸，對比過去在舒適性、濕地性能、噪音表現都更勝以往。

普利司通也公布了多項測試數據，與前代產品T005A相比，Turanza 6在舒適性與路面噪音都有8%的進步，濕地煞車距離更是縮短了14%，符合歐盟Traction A級標準，另外滾動阻力也降低了15%，無論是燃油車或電動車，都能享受更省油／省電的好處，就連磨耗表現都優於前代，減少了產品使用階段的碳排放。

▲普利司通「新高級房車用胎Turanza 6」台灣開賣！修杰楷現身站台。（圖／記者張慶輝攝）

▲Turanza 6的滾動阻力也比過去減少，能滿足電動車對能耗表現的高要求。

Turanza 6的尺寸涵蓋15吋至21吋，胎寬從185至285不等，共供應57種規格，能對應各品牌的高級房車與部分MPV車款，首發提供8個主流規格，其他尺寸會在3月後陸續上市；另外台灣普利司通也持續提供「B-care安心保固」，只要一次購買4條13吋以上輪胎並於2周內透過官方LINE登錄，就能享有1年內溝深3.5mm以上遇胎面刺傷無法修補時，同花紋同尺寸免費換新的服務。

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