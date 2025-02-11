快訊／安東貿易宣布「結束KTM重機總代理」！15年賣出6000↑新車

▲KTM總代理安東貿易宣布將結束15年的合作關係。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

安東貿易今（11）日發出新聞稿，宣布將結束奧地利重機品牌KTM AG集團的總代理合作關係，同時也表示在新任品牌代理尚未發布相關訊息前，KTM與Husqvarna的銷售、保固與維修均由安東貿易繼續提供服務，確保車主權益不受影響。

▲安東貿易才在2024年8月舉辦黃牌車系的新車發表，此情此景也將成為絕響。（圖／資料照）

日前KTM母集團傳出經營危機，目前正處於財務重組階段，安東在與KTM AG集團協議後，於今日正式宣布結束雙方長達15年的合作關係；安東是在2010年開始代理KTM摩托車品牌，之後又在2021年取得Husqvarna（俗稱海絲瓜）在台代理，迄今已在台灣賣出超過6,000輛新車，車款橫跨公路、賽道與越野冒險，在黃牌級距的市占率更是達到第3名，超越日系競品。

▲在2010年成為KTM總代理後，安東貿易又在2021年取得Husqvarna代理權。（圖／資料照）

為了確保車主權益，安東也表示，在新任代理接手之前，安東將持續為KTM與Husqvarna車主提供完整售後服務，包括保固、維修、召回、保養、零件供應及免費技術更新服務，同時新車銷售也會持續運作，若有疑問可電洽安東貿易客服團隊（0800-690-990）。

▲永三汽車早先也宣布取得KTM Sportcar代理權，但遲遲沒有正式在台發表新車。（圖／資料照）

事實上KTM的產品線不僅只於重機，手握多個超豪華車品牌代理的永三汽車，在去年6月時也宣布取得KTM Sportcar台灣代理，當時預告會在該年第3季導入品牌限量車型X-BOW GT-XR進入台灣市場，但或許是同樣受到原廠經營危機影響，迄今沒有進一步消息。