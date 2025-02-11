TOYOTA註冊「GR Celica」商標！有望搭400匹2.0升渦輪動力

▲TOYOTA在確定將重新復活Celica後，最近也在巴西註冊GR Celica商標，意味著也有望在南美洲市場販售，圖為2003 Celica。（圖／翻攝自TOYOTA）



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA在先前確定將重新復活Celica後，最近也被發現在巴西註冊「GR Celica」商標，這也意味著重返市場的第8代Celica將由TOYOTA Gazoo Racing部門開發，預計會搭載品牌最新2.0升汽油渦輪動力，屆時與下一代GR 86一同登場。

據了解，該商標申請文件是TOYOTA向巴西工業產權局、經濟部提交，是在1月15日申請、2月4日公布文件，這份文件也代表GR Celica除了將在日本、歐洲等主要市場外，也會在南美洲販售，不過最終還是得視TOYOTA的決策、以及該動力是否能符合當地排放法規。

▲重新復活的第8代Celica有望搭載TOYOTA新2.0升4缸渦輪引擎（下圖），該引擎可輸出400匹馬力。



動力方面，Celica有望搭載TOYOTA最新2.0升4缸渦輪引擎，最大馬力將可達到400匹，並且可能搭配GR Four 4輪驅動系統，至於引擎佈局上，除了可能遵循過往車型採前置引擎外，也可能改以MR中置引擎，預料最快在今年會有更多消息。