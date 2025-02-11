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「Amazon同款電動貨車」對外開賣！2版本、315匹續航260公里

▲Rivian電動貨車對外開賣。（圖／翻攝自Rivian）

▲Rivian電動貨車對外開賣，不再僅限亞馬遜（Amazon），共有2種版本，售價自79,900美元起，折合新台幣約262.3萬。（圖／翻攝自Rivian，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Rivian過去與電商霸主亞馬遜（Amazon）簽約，為亞馬遜提供的商用電動貨車（報導請點此）現在也對外開賣啦。這款Rivian 電動貨車共有Delivery 500、Delivery 700兩種版本，最大馬力皆為315匹、最大續航力達260公里。

不再是亞馬遜獨享，現在Rivian也向其他客戶販售，其中Rivian Delivery 500具有13,790公升的貨倉空間、最重可乘載1,208公斤，售價則是79,900美元（折合新台幣約262.3萬）；至於另一款Delivery 700則更長，具有7,061mm車長，貨倉空間也增加到18,463公升，最大負重則略減到1,024公斤。

▲Rivian電動貨車對外開賣。（圖／翻攝自Rivian）

▲Rivian電動貨車對外開賣。（圖／翻攝自Rivian）

▲Rivian電動貨車皆搭載100kWh磷酸鐵鋰電池、單馬達前驅，具有315匹馬力、最大260公里續航力。

Rivian Delivery 500、Delivery 700皆搭載100kWh磷酸鐵鋰電池組，並皆為單馬達前驅，具有315匹馬力／41.3公斤米扭力，並可支援100kWh直流快充；車內也配備12.3吋數位儀表、15.4吋中控螢幕，並具有通風加熱功能的駕駛座，旁則有可折疊副駕座椅。

Rivian Delivery 500、Delivery 700也配備一系列駕駛輔助系統，包括主動控制巡航、車道維持輔助、自動急煞輔助、前後交通預警碰撞輔助、環景影像系統、盲點偵測等。儘管在美國當地售價比雪佛蘭Brightdrop貴、續航里程也較少，但Rivian對自家產品很有信心，因為目前亞馬遜就有超過20,000台電動貨車，並且光在去年就運送超過10億個包裹。

▲Rivian電動貨車對外開賣。（圖／翻攝自Rivian）

▲Rivian電動貨車對外開賣。（圖／翻攝自Rivian）

▲Rivian電動貨車對外開賣。（圖／翻攝自Rivian）

▲車內也有12.3吋數位儀表、15.4吋中控螢幕與一系列駕駛輔助系統。

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