全球銷量突破百萬！Peugeot公布2024年成績單　電動車需求倍增

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 集團旗下法系品牌 Peugeot 日前 (2/6) 於官方網站正式公布 2024 年全球銷售成績，以 1,097,750 輛的總銷量，展現品牌在全球市場的競爭力。在面對市場競爭加劇及電動化轉型的趨勢下，Peugeot 透過產品策略與市場佈局，在多個地區實現銷量增長，特別是在電動車與商用車領域，表現尤為突出。

根據官方數據顯示，Peugeot 2024 年在歐洲 29 國的電動車銷售較前一年增長 8%，其中 E-208 在 B-segment 電動掀背市場的銷售表現穩定，E-Partner、E-Expert 及 E-Boxer 亦獲得市場關注。此外，Peugeot 電動車訂單較去年同期成長超過一倍，顯示市場對品牌電動車產品的需求持續提升。隨著 E-3008、E-5008 及 E-408 等車款的接續推出，Peugeot 將進一步拓展其純電車產品陣容，以因應市場變化與消費者需求。

此外，Peugeot 在歐洲市場的銷售佔品牌總銷量的 75% 以上，其中法國市場表現尤為亮眼，在乘用車與商用車領域排名第二，旗下 Peugeot 2008、3008 及 308 在各自的細分市場均取得不錯的成績。此外，Peugeot 在葡萄牙連續四年保持市場占有率的優勢，丹麥、希臘及西班牙等市場的銷售亦持續增長。

在歐洲以外市場，Peugeot 亦持續擴展業務。其中，中東與非洲市場銷量達 121,429 輛，土耳其市場市占率為 5.9%，並連續兩年進入前五名；拉美市場則以阿根廷 208 車系的暢銷帶動銷售增長，該區域總銷量達 88,675 輛。此外，Peugeot 在越南市場成長 15%，成為當地前十大汽車品牌中少數的歐洲品牌，而墨西哥市場亦創下 15 年來的最高銷售紀錄。

從市場趨勢來看，各地消費者對 Peugeot 產品的需求反映出不同的購車偏好。在歐洲，政府政策與基礎設施改善，使電動車接受度逐步提升，Peugeot 憑藉 E-208 和 E-3008、E-5008 等車款擴張其市場份額。而在新興市場，如拉丁美洲與亞洲，燃油車仍佔主要比例，Peugeot 則透過 208 等經濟型車款維持競爭力。此外，在土耳其與葡萄牙等市場，SUV 與商用車產品因符合當地需求，成為 Peugeot 主要的銷售動力。展望未來，Peugeot 將持續因應各市場需求變化調整產品策略，以強化品牌競爭力並回應各地消費者的需求。