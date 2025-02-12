賓利「史上最強4門房車」預告2／18登台！換裝V8插電式油電榨782匹

圖文／7Car 小七車觀點

繼去 (2024) 年 9 月稍早，VAG 集團旗下英國豪華品牌 Bentley 正式發表換上全新 V8 PHEV 混合動力系統的第四代改款 Flying Spur 後，如今即將正式登台。Bentley 總代理永三汽車今日 (2/12) 透過媒體邀約預告，宣布將於今 (2025) 年 2 月 18 日(二)首度在台亮相第四代改款 Flying Spur 車型，新車外觀、內裝仍維持第三代車型基礎架構，但在動力上改採全新 4.0 升 V8 雙渦輪引擎搭配電動馬達，綜效總輸出高達 782PS 最大馬力與高達 1,000Nm 峰值扭力，0-100km/h 加速僅需 3.5 秒即可完成，成為品牌創廠 105 年史上性能最強悍的四門轎車。本站 7Car<小七車觀點>將於 (2/18) 當日第一時間前往活動現場，並將於發表後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

由於現行第三代 Flying Spur 自 2019 年 6 月發表至今產品週期僅有 5 年左右，因此本回登場的第四代改款 Flying Spur 並未如同前陣子所發表亮相的新世代 Continental GT Speed / GTC Speed 車系一樣有著如此大的變更。在外觀方面，維持原先第三代車型基礎架構，僅換上全新網格式樣水箱護罩、前 / 後保險桿空氣力學擾流等，另外全新 22 吋十幅式雙色鋁圈則提供 2 種飾面選擇，分別為灰色噴漆、亮光漆搭配黑色噴漆式樣，並提供額外 2 種同為 22 吋之全新式樣鋁圈作為選配項目。

進入車內，整體車艙鋪陳依舊延續現行第三代 Flying Spur 的基礎架構，運用大量高級材質進行包覆，使用作工精細的金屬飾條或是實木飾板營造豪華氛圍，並於門飾板導入立體菱形設計，透過皮革表面的特殊處理呈現出多層次感。而全新的雙 12.3 吋數位液晶儀錶、多媒體螢幕(支援 Apple CarPlay、Android Auto)也未曾缺席，其內建系統經原廠優化後，可享有遠端充電狀態功能、遠端停車輔助與車室空調遠端連線調節功能。內飾漆面提供高達 101 種色調選擇，其中包括 22 種座椅皮革顏色、11 種次要色調等等，光皮革總計就有高達 700 種色調組合提供消費者自行配色，打造出獨一無二的個人化車款。

音響方面，第四代 Flying Spur 提供三種音響系統選擇，其一為標準配置的功率為 650 瓦 10 支揚聲器的原廠音響系統，另外可選配配有發光揚聲器格柵式樣的 1,500 瓦、16 支揚聲器的 Bang & Olufsen 音響系統以及高達 19 支揚聲器、2,200 瓦，具備 8 種音樂模式之頂級音響系統。

動力性能上，套用於全新第四代 Flying Spur 車型上的全新 V8 PHEV 動力，其實就是日前剛推出的新一代 Continental GT/ GTC Speed 相同的動力系統。在 V8 雙渦輪增壓引擎搭配電動馬達輔助下，其綜效輸出可爆發出 782PS 的最大馬力與驚人的 1,000Nm 峰值扭力，比現行 Flying Spur Speed 所搭載的 W12 引擎最大馬力還多出約 150PS 與 100Nm 的峰值扭力，可說相當驚人。此外，據官方表示，該套動力系統除了將使新世代 Flying Spur 成為品牌史上最強大的四門房車車型之外，更保有原先傳統大排量引擎悅耳的聲浪表現，提供更豐富的駕駛樂趣。

續航里程部分，原廠宣稱搭載全新 V8 PHEV 動力的新世代 Flying Spur 車型，在純電模式下續航里程可達 76 公里，同時總續航里程將超過 500 英里 (804.6 公里)，二氧化碳排放量（WLTP）低於 40 克/公里。

現行第三代 Bentley Flying Spur 首度於 2019 年亮相後，陸續推出了 Flying Spur Hybrid、Flying Spur S 等不同面向的車型，而在全球車廠走向引擎 Down Size 以及電動車發展趨勢之下，Bentley 也早已宣布其生產的 W12 引擎在 2024 年 4 月正式停產。但由於近期市場上的電動車需求減緩，因此 Bentley 對於電動化發展的腳步也逐步延遲，不過未來還將會持續往淨碳目標邁進。