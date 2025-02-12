Nissan全新N7轎跑跟流行「合作DeepSeek」！預計5月上市大空間成亮點

▲DeepSeek全新AI在全球引起關注，甚至將搭載在Nissan全新N7轎跑。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

DeepSeek問世讓全球引起熱烈討論，讓大陸、美國掀起AI智慧大戰，而DeepSeek這股熱潮也吹到Nissan全新N7轎跑電動車上，大陸東風日產特別宣布，Nissan全新N7導入DeepSeek系統，擁有更智慧、人性化的AI互動體驗！

▲Nissan N7導入DeepSeek，具有更強大運算與學習能力。

東風日產表示，全新的Nissan N7透過DeepSeek系統，具備更強化的運算、AI自主學習能力，將領域拓展到語音控制、即時導航指引、娛樂系統等各種功能，來實現人與AI更自然、更流暢的互動回饋。

▲Nissan N7透過尺碼優勢，加上家族強項的舒適空間。

除了擁有先進的AI學習系統，全新的Nissan N7更主打舒適的寬敞空間，具有4.9米車長、2.9米軸距表現，並還有AI智能舒壓按摩座椅等，可想而知車室表現會是Nissan N7一大招牌賣點。

全新Nissan N7目前尚未透露詳細的內裝與動力配置，僅知確定會在今年5月上市，將來挑戰特斯拉Model 3。