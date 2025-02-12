ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Nissan全新N7轎跑跟流行「合作DeepSeek」！預計5月上市大空間成亮點

▲DeepSeek全新AI在全球引起關注，甚至將搭載在Nissan全新N7轎跑。（圖／翻攝自Nissan）

▲DeepSeek全新AI在全球引起關注，甚至將搭載在Nissan全新N7轎跑。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

DeepSeek問世讓全球引起熱烈討論，讓大陸、美國掀起AI智慧大戰，而DeepSeek這股熱潮也吹到Nissan全新N7轎跑電動車上，大陸東風日產特別宣布，Nissan全新N7導入DeepSeek系統，擁有更智慧、人性化的AI互動體驗！

▲DeepSeek全新AI在全球引起關注，甚至將搭載在Nissan全新N7轎跑。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan N7導入DeepSeek，具有更強大運算與學習能力。

東風日產表示，全新的Nissan N7透過DeepSeek系統，具備更強化的運算、AI自主學習能力，將領域拓展到語音控制、即時導航指引、娛樂系統等各種功能，來實現人與AI更自然、更流暢的互動回饋。

▲DeepSeek全新AI在全球引起關注，甚至將搭載在Nissan全新N7轎跑。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan N7透過尺碼優勢，加上家族強項的舒適空間。

除了擁有先進的AI學習系統，全新的Nissan N7更主打舒適的寬敞空間，具有4.9米車長、2.9米軸距表現，並還有AI智能舒壓按摩座椅等，可想而知車室表現會是Nissan N7一大招牌賣點。

全新Nissan N7目前尚未透露詳細的內裝與動力配置，僅知確定會在今年5月上市，將來挑戰特斯拉Model 3。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：NissanAltima房車旗艦N7電動車DeepSeek

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

Nissan全新N7轎跑跟流行「合作DeepSeek」2025-02-12

特斯拉將推「全新7人座休旅」2025-02-12

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身2025-02-12

Yamaha R15累計量產100萬輛2025-02-12

TOYOTA最強市售「新GRMN Yaris」3月見2025-02-12

破百萬台Peugeot公布2024年成績單2025-02-11

普利司通新高級房車用胎台灣開賣2025-02-11

比亞迪自駕輔助系統價格戰開打2025-02-11

Amazon同款電動貨車對外開賣2025-02-11

TOYOTA註冊「GR Celica」商標2025-02-11

熱門文章

TOYOTA最強市售「新GRMN Yaris」3月見2025-02-12

現代「新7人座MPV」大陸大降價2025-02-11

安東貿易宣布結束KTM重機總代理2025-02-11

Yamaha R15累計量產100萬輛2025-02-12

破百萬台Peugeot公布2024年成績單2025-02-11

普利司通新高級房車用胎台灣開賣2025-02-11

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身2025-02-12

比亞迪自駕輔助系統價格戰開打2025-02-11

KIA新入門電動休旅傳明年亮相2025-02-10

新年式「Nissan進口Kicks上架」2025-02-11

相關新聞

特斯拉證實推「全新7人座休旅」！長軸Model Y、性能版今年問世

特斯拉證實推「全新7人座休旅」！長軸Model Y、性能版今年問世

DeepSeek梁文鋒身價曝光！　有望超越黃仁勳

DeepSeek梁文鋒身價曝光！　有望超越黃仁勳

外媒爆DeepSeek遭蘋果拒絕　轉攜手阿里巴巴合作重振中國市場

外媒爆DeepSeek遭蘋果拒絕　轉攜手阿里巴巴合作重振中國市場

DeepSeek-V3 API服務蜜月期結束　價格回漲400％

DeepSeek-V3 API服務蜜月期結束　價格回漲400％

全球銷量突破百萬！Peugeot公布2024年成績單　電動車需求倍增

全球銷量突破百萬！Peugeot公布2024年成績單　電動車需求倍增

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA最強市售「新GRMN Yaris」預計3月見！性能強化提供8速自排

TOYOTA最強市售「新GRMN Yaris」預計3月見！性能強化提供8速自排

折合新台幣65萬有找！現代「新7人座MPV」大陸大降價　台灣改款再等等

折合新台幣65萬有找！現代「新7人座MPV」大陸大降價　台灣改款再等等

快訊／安東貿易宣布「結束KTM重機總代理」！15年賣出6000↑新車

快訊／安東貿易宣布「結束KTM重機總代理」！15年賣出6000↑新車

Yamaha「暢銷輕檔車」量產突破100萬輛！上市16年、4次改款配備多

Yamaha「暢銷輕檔車」量產突破100萬輛！上市16年、4次改款配備多

全球銷量突破百萬！Peugeot公布2024年成績單　電動車需求倍增

全球銷量突破百萬！Peugeot公布2024年成績單　電動車需求倍增

普利司通「新高級房車用胎Turanza 6」台灣開賣！修杰楷現身站台

普利司通「新高級房車用胎Turanza 6」台灣開賣！修杰楷現身站台

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身！最快上半季發表挑戰6代RAV4

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身！最快上半季發表挑戰6代RAV4

比亞迪「自駕輔助系統」價格戰開打！支援AI技術、32萬內就搭載

比亞迪「自駕輔助系統」價格戰開打！支援AI技術、32萬內就搭載

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366