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KIA「3款電動車」預告2／27歐洲展演！最便宜折新台幣68萬

▲影片來源：KIA

記者林鼎智／綜合報導

KIA原廠預告2025 KIA EV DAY將在2月27日於西班牙Tarragona舉行，屆時活動將會展演EV2 Concept入門電動休旅、EV4電動跨界及PV5電動商用車，這也是繼台灣之後，EV4再度對外亮相。

KIA也釋出一系列EV2、EV4、PV5的預告照，這些車款皆採用「Opposites United」設計語彙，其中EV2將是品牌最小型、最親民的入門電動休旅，售價將落在20,000歐元（折新台幣68萬）左右，最快在明年就會上市。

▲KIA EV2、EV4、PV5將在2／27亮相 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA EV2、EV4、PV5將在2／27亮相 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA預告入門電動休旅EV2、EV4電動跨界、PV5電動商用車將在2／27於西班牙展演 。（圖／翻攝自KIA，以下同）

至於EV4則搭載E-GMP 400V平台，外觀打破傳統轎車造型，具有跨界轎跑的身形，電動動力有望提供單馬達前驅、58.3kWh或81.4kWh電池，具有最大馬力210匹／28.9公斤米扭力。另一款PV5也在去年登台亮相，該電動商用車可在同車台、更換不同車廂，可快速切換成乘客、Cargo或無障礙車款形式，滿足各式配送物流需求。

▲KIA EV2、EV4、PV5將在2／27亮相 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA EV2、EV4、PV5將在2／27亮相 。（圖／翻攝自KIA）

▲電動商用車PV5可在同底盤下切換不同車廂，滿足各式載運、物流需求。

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關鍵字：汽車KIAEV2EV4PV5概念EV DAY電動起亞E-GMP商用休旅跨界轎跑

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