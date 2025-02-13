現代「N Vision 74概念車」量產原型釋預告！彩蛋還有越野休旅

▲影片來源：Hyundai



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）南韓原廠釋出一段名為「The Great Heritage – CAR」的影片，除了首度公開其設計中心，畫面中也首度釋出N Vision 74高性能氫動力概念車的量產樣貌，另外還包括隱藏在背景的休旅車，吊足外界胃口。

▲Hyundai釋出一段影片，暗示已在測試N Vision 74氫動力概念車量產原型。（圖／翻攝自Hyundai）



N Vision 74出現在影片中的1：05處，這款高性能電動概念車是在2022年推出，該車是以1974年的Pony Coupe為發想，現代也在去年夏天證實，N Vision 74將會量產化為現實，預計在2030年亮相，成為Hyundai N性能品牌的Halo Car旗艦車型，預計全球限量200輛。

▲Hyundai去年證實N Vision 74將概念轉量產，預計限量200台，該車也在品牌21款新車計畫之一。



Hyundai在限量生產下，將在N Vision 74測試新技術，像是氫電動混合動力，以概念車來說，配備雙電動馬達、2個4.2公斤氫氣罐與62.4kWh T型電池組，最大功率可達680匹，最大續航達600公里，在800V電能架構下，18分鐘就能充電10-80%，加氫則只要5分鐘。

至於影片中的額外彩蛋，還有隱藏在背景的休旅車，具有方正的外型，尺碼也更大，並且有望採非乘載式底盤設計，很可能就是Hyundai用來對抗TOYOTA Land Cruiser的越野休旅，定位將會在Palisade之上。

▲影片中還有一款休旅彩蛋，很可能是與TOYOTA Land Cruiser抗衡的越野休旅，具有方正外型、非乘載式底盤設計。