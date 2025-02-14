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改款「新三菱Outlander汽油入門款」登場！配備不比高規油電差

▲繼去年的10月小改款PHEV！更入門的汽油款首度現身。（圖／翻攝自三菱）

▲繼去年的10月小改款PHEV！更入門的汽油款首度現身。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

三菱去年於歐洲、日本推出小改款的Outlander，而當時僅有PHEV動力選項，為了更進一步降低入手門檻，原廠又再度推出更親民的汽油動力，其配備、外型都比照高規的PHEV，就算汽油入門款一點也不陽春！

▲繼去年的10月小改款PHEV！更入門的汽油款首度現身。（圖／翻攝自三菱）

▲改款新Outlander外型小修飾更好看。

改款新Outlander汽油款與PHEV大同小異，在原本的Dynamic Shield家族設計語彙下，採用蜂巢水箱護罩，上面輔以鍍鉻銀色飾條妝點，讓過去較為粗獷的風格，在小改款整容後，給人清爽俐落、時尚的視覺感。

LED頭燈造型依舊，不過內部燈泡升級至12顆，帶來炯炯有神氣勢，也能提高夜間行車照明，尺碼4,719x1,862x1,750mm、軸距2,704mm，並因應小改款，換上新設計的鋁圈提高視覺變化度。

▲繼去年的10月小改款PHEV！更入門的汽油款首度現身。（圖／翻攝自三菱）

▲繼去年的10月小改款PHEV！更入門的汽油款首度現身。（圖／翻攝自三菱）

▲汽油款採2.4升自然進氣。

相較首發的2.4升PHEV動力，汽油採2.4升自然進氣，搭配CVT變速箱，可繳出134匹馬力、20.7公斤米扭力，而PHEV車型則有302匹馬力，還具有86公里純電續航力。

小改款Outlander亮點就是與Yamaha 環艙音響系統，也下放到汽油入門款上，而螢幕也同步從9吋升級到更加分的12.3吋，車室用料也經過升級，加入大量皮質鋪陳，汽油款另提供鮮豔的紅色內裝，具備Mi-Pilot安全輔助駕駛，新Outlander配備上戰力提升不少。

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關鍵字：MitsubishiOutlanderSUV跨界掀背車休旅車

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