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Mazda預告推「全新油電入門休旅」！定位更便宜鎖定TOYOTA神車

▲Mazda證實預計東南亞市場推出全新的入門休旅！（預想圖／翻攝自《Headlightmag》）

▲Mazda證實預計東南亞市場推出全新的入門休旅！（預想圖／翻攝自《Headlightmag》）

記者徐煜展／綜合報導

除了有大改款CX-5正在北美、歐洲測試，Mazda又公告在東南亞市場重點計劃，預計會有款類似CX-3的入門休旅問世，且將搭載油電系統，級距鎖定TOYOTA Yaris Cross等小休旅而來！

▲Mazda證實預計東南亞市場推出全新的入門休旅！（預想圖／翻攝自《Headlightmag》）

▲Mazda與泰國政府合作，將在當地打造工廠生產全新的休旅。

Mazda原廠近來與泰國總理會談，內容提及將在泰國投資50億泰銖，約新台幣48.5億，在當地泰國羅勇府打造生產基地，年產量能達到10萬輛，而這輛全新入門休旅將在新工廠生產，以泰國製造為主，之後成為全球戰略車銷往其他市場。

▲Mazda證實預計東南亞市場推出全新的入門休旅！（預想圖／翻攝自《Headlightmag》）

▲全新入門休旅將採用輕油電不排除取代CX-3。

Mazda更在會議上展出全新入門休旅雛型，該尺碼與CX-3、CX-30接近，屬於市場熱門級距，且另表示預計採用MHEV輕油電動力，這輛全新休旅存在相當關鍵，因CX-3久未改款缺乏競爭力，這輛新休旅未來不排除取代CX-3戰略地位。

除了公開全新入門休旅存在，Mazda更預計於泰國市場，帶來最新的Mazda 6e電動房車，其實也就表示，Mazda開始積極在東南亞市場發展新能源動力。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-3

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